«Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова: «Желаем удачного продолжения карьеры»

«Авангард» объявил об уходе форварда Наиля Якупова и защитника Антона Белова.

«Хоккейный клуб « » благодарит за игру нападающего и защитника . Желаем удачного продолжения карьеры», – говорится в сообщении «Авангарда».

Якупов провел в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30 матчей и набрал 13 (7+6) очков. 36-летний Белов в прошлом сезоне поучаствовал в 81 встрече и набрал 14 (1+13) очков.