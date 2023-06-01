«Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова: «Желаем удачного продолжения карьеры»
«Авангард» объявил об уходе форварда Наиля Якупова и защитника Антона Белова.
«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за игру нападающего Наиля Якупова и защитника Антона Белова. Желаем удачного продолжения карьеры», – говорится в сообщении «Авангарда».
Якупов провел в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30 матчей и набрал 13 (7+6) очков. 36-летний Белов в прошлом сезоне поучаствовал в 81 встрече и набрал 14 (1+13) очков.
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