«Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова: «Желаем удачного продолжения карьеры»

Теги Авангард переходы Антон Белов КХЛ Наиль Якупов Хоккей

«Авангард» объявил об уходе форварда Наиля Якупова и защитника Антона Белова.

«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за игру нападающего Наиля Якупова и защитника Антона Белова. Желаем удачного продолжения карьеры», – говорится в сообщении «Авангарда».

Якупов провел в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30 матчей и набрал 13 (7+6) очков. 36-летний Белов в прошлом сезоне поучаствовал в 81 встрече и набрал 14 (1+13) очков. 

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24 комментария

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цэсемьэр
шах и мат, Метарейтингс, фаталити🤣
+10
-1
+9
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srs
А это ведь уже само по себе усиление
+11
-2
+9
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Владимир Дьяченко
Вот горе инсайдеры ниже
+7
0
+7
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Andrey w
Ответ Большое сердце Неймара
как серьёзно меняется у нас команда. мимо плова бы не пролететь. вся надежда будет на первую тройку
Первой тройки еще нет у Омска) Там только Буш и Найт
+4
-1
+3
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ftw2002@yandex.ru
Якупова давно пора - Нефтехимик ждет-не дождется своего "звездного" воспитанника, а Белову и отдохнуть уже можно от хоккея.
+3
0
+3
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зильбер
весёлого Наильку могли бы оставить
+3
-1
+2
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Nikolay_exp
Ответ Камиль Мухаметшин
Якупов че в итоге куда поедет ?
В Эдмонтон
+1
0
+1
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n5gb7sf8vn
Ответ Владимир Дьяченко
Вот горе инсайдеры ниже
Во-во, я вчера еле уснул из-за них, а сегодня жизнь налаживается
+2
-1
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Александр Колосов
Ответ зильбер
весёлого Наильку могли бы оставить
У нас уже Гончаров так на контракте лет 5 провел
+1
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RusSh
Якупов если честно сдулся.....вообще даже не помню чтобы комментаторы про него говорили...незаметен
+1
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Latenight Radio
Легенды Эдмонтона!
+1
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Mi4eL
Аллилуйя
+1
0
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Игорь Климов
Особо себя они не проявили в Авангарде.
+2
-1
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Radik_2.0
Metaratings, что с лицом?)
0
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Andrey w
Чувствую будут еще пачка оффершитов ) Где будет брать игроков Авангард в топ 6 ?
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Strannix
Так он же уже договорился о новом контракте на улучшенных условиях?
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Камиль Мухаметшин
Якупов че в итоге куда поедет ?
0
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Nikolay_exp
Уже согласовали же контракт по тому и другому, не?
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Goodvin55
Наиль больше в лазарете просидел чем сыграл за 3 года. Белов конечно на опыте, но скорость никакая.
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Большое сердце Неймара
как серьёзно меняется у нас команда. мимо плова бы не пролететь. вся надежда будет на первую тройку
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urec18@mail.ru
Писали же что договорились на улучшенных условиях
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Большое сердце Неймара
Ответ Andrey w
Первой тройки еще нет у Омска) Там только Буш и Найт
так вот осталось к ним подстелить любого крайнего и вот наша первая тройка,которая как обычно будет тащить всю команду
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valera.kust55
Вот это поворот....отличная новость
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