«Нефтехимик» заплатил «Салавату» 8 млн рублей за Скорикова. В игроке был заинтересован Леонтьев (Metaratings)

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Даниил Скориков деньги Хоккей

«Нефтехимик» купил у «Салавата» права на Даниила Скорикова за 8 млн рублей.

Как сообщает Metaratings, в приглашении игрока был лично заинтересован главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.

Ранее стало известно, что «Салават» обменял форварда Даниила Скорикова в «Нефтехимик» на денежную компенсацию. 

Нападающий выступал в системе «Салавата Юлаева» с 2016 года. Всего на счету 24-летнего Скорикова 27 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых он забросил 2 шайбы.

Он не играл в КХЛ в нынешнем сезоне. В ВХЛ он набрал 17 (15+2) баллов в 21 игре за «Торос».

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3 комментария

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Салават Хажин
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SALAVAT BROTHER
идиоты
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IVAN-67
Кому идиоты , а для семьи очень даже ликвидны. Своя молодёжь лучше , но 8 лямов они ведь реальные , а молодёжь ещё и развивать нужно.
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