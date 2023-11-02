«Нефтехимик» заплатил «Салавату» 8 млн рублей за Скорикова. В игроке был заинтересован Леонтьев (Metaratings)
«Нефтехимик» купил у «Салавата» права на Даниила Скорикова за 8 млн рублей.
Как сообщает Metaratings, в приглашении игрока был лично заинтересован главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.
Ранее стало известно, что «Салават» обменял форварда Даниила Скорикова в «Нефтехимик» на денежную компенсацию.
Нападающий выступал в системе «Салавата Юлаева» с 2016 года. Всего на счету 24-летнего Скорикова 27 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых он забросил 2 шайбы.
Он не играл в КХЛ в нынешнем сезоне. В ВХЛ он набрал 17 (15+2) баллов в 21 игре за «Торос».
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