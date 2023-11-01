Мартемьянов об 1:4: «Салават» активно начал, минут 10 прилично поджимал. Постепенно игра выровнялась, но нелепый 2-й гол подломил «Амур»

Теги Салават Юлаев Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении от «Салавата Юлаева».

Хабаровская команда потерпела поражение со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Ожидали, что «Салават Юлаев» начнет очень активно, так оно и случилось. Они владели инициативой, минут десять прилично поджимали. Мы неплохо оборонялись, наш вратарь хорошо играл.

Постепенно игра выровнялась, но нелепый второй гол, конечно, подломил команду. Плюс сказалась игровая дисциплина. Я имею в виду удаления – это никуда не годится, с такими вещами очень сложно на что-то рассчитывать. И втроем играли, и вчетвером. Будем с этим делом разбираться.

Соперник очень мощно выглядел, нам маленько было тяжеловато, потому что одни и те же играют и в большинстве, и в меньшинстве. Парни немножко подсели. В конце решили прибавить, пойти в прессинг. Моменты были, но уже не хватало концентрации.

Как я отреагирую на вторую шайбу? Да никак не буду! Забор поправьте, тогда таких голов не будет больше (смеется). Шайба в стык попала, отскок получился совсем непонятным, – сказал Мартемьянов.

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