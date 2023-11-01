Шуми Бабаев: «Новое руководство «Авангарда» – суперадекватные люди. Хотел бы, чтобы мои топ-хоккеисты там играли. Курьянов – это тренер, вижу его главным»
Агент Шуми Бабаев заявил, что хотел бы подписать своих клиентов в «Авангард».
– Что по будущему Кравца? То его убирают, то не убирают. Ты общался с руководством «Авангарда». Какое у них настроение?
– Я ни одного слова не слышал о том, что его кто-то собирается убрать. Пока разговоров об этом нет. Мы же видим, как команда бьется.
– У тебя были проблемы с Рашидом Хабибулиным. То руководство, которое пришло, обостряет ситуацию?
– Очень адекватные ребята. Суперадекватные люди. Очень адекватные ребята, честно скажу.
Разговариваешь на одной волне – люди говорят аргументы, ты можешь сказать, они тебя слышат. Видно, что тебя слышат – это самое главное.
– Будут ли клиенты Шуми в «Авангарде»?
– Могу сказать так: «Хотелось бы». Потому что очень понравилась организация, новая структура.
Мне очень приятно с ними общаться, работать. Я бы хотел, чтобы какие-то из моих топ-игроков там играли.
– Есть у Курьянова есть будущее как у генерального менеджера?
– Вижу Курьянова главным тренером. Мое мнение. Курьянов – тренер, – сказал агент Шуми Бабаев.
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