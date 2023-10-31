Карконе с 3+1, Мактавиш с 2+1 и Панарин с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Анахайм Аризона НХЛ Артемий Панарин Майкл Карконе Мэйсон Мактавиш Хоккей

Майкл Карконе, Мэйсон Мактавиш и Артемий Панарин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 3 (1+2) очками в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ). Россиянин продлил свою результативную серию до 9 игр со старта сезона. 

Вторая звезда – форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (4:3). Нападающий забросил победную шайбу на 59:47, выскочив со скамейки штрафников. При этом «Дакс» оставались в меньшинстве. 

Первая звезда – форвард «Аризоны» Майкл Карконе с 4 (3+1) очками в матче с «Чикаго» (8:1). Хет-трик стал для 27-летнего игрока первым в лиге. 

1 комментарий

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hockeyrussia
Лысяш)
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