Карконе с 3+1, Мактавиш с 2+1 и Панарин с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Майкл Карконе, Мэйсон Мактавиш и Артемий Панарин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с 3 (1+2) очками в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ). Россиянин продлил свою результативную серию до 9 игр со старта сезона.

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (4:3). Нападающий забросил победную шайбу на 59:47, выскочив со скамейки штрафников. При этом «Дакс» оставались в меньшинстве.

Первая звезда – форвард «Аризоны» Майкл Карконе с 4 (3+1) очками в матче с «Чикаго» (8:1). Хет-трик стал для 27-летнего игрока первым в лиге.