Лавиолетт о Панарине: «Уникальный игрок. Иногда он делает что-то совершенно невероятное»

Питер Лавиолетт высказался об игре Артемия Панарина на старте сезона НХЛ.

Форвард « » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с « » (3:2 ОТ), продлив результативную серию со старта сезона до 9 игр.

«Иногда он делает что-то совершенно невероятное. Например, сегодняшний победный гол: он сумел протащить шайбу через центр, стянуть на себя всех соперников, а затем нашел открытого .

Это уникальный игрок, сейчас он очень хорош», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.