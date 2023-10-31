Лавиолетт о Панарине: «Уникальный игрок. Иногда он делает что-то совершенно невероятное»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Виннипег Мика Зибанежад Хоккей

Питер Лавиолетт высказался об игре Артемия Панарина на старте сезона НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:2 ОТ), продлив результативную серию со старта сезона до 9 игр. 

«Иногда он делает что-то совершенно невероятное. Например, сегодняшний победный гол: он сумел протащить шайбу через центр, стянуть на себя всех соперников, а затем нашел открытого Мику Зибанежада.

Это уникальный игрок, сейчас он очень хорош», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка. 

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1 комментарий

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Jarome
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