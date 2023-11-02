Друэн и Татар пропустят матч «Колорадо» по решению тренера. Джонатан набрал 1 балл в 8 матчах, Томаш – 4 очка в 8 играх

Джонатан Друэн и Томаш Татар не сыграют в матче «Колорадо» по тренерскому решению.

«Эвеланш» проведут матч регулярного чемпионата против « ».

Нападающие Джонатан Друэн и не примут участие в игре из-за того, что останутся в запасе по решению главного тренера .

Друэн отметился одной результативной передачей в восьми играх нынешнего сезона. Татар набрал 4 (0+4) балла в восьми матчах.