Друэн и Татар пропустят матч «Колорадо» по решению тренера. Джонатан набрал 1 балл в 8 матчах, Томаш – 4 очка в 8 играх

Теги Сент-Луис Колорадо НХЛ Томаш Татар Джонатан Друэн Джаред Беднар Хоккей

Джонатан Друэн и Томаш Татар не сыграют в матче «Колорадо» по тренерскому решению.

«Эвеланш» проведут матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Нападающие Джонатан Друэн и Томаш Татар не примут участие в игре из-за того, что останутся в запасе по решению главного тренера Джареда Беднара.

Друэн отметился одной результативной передачей в восьми играх нынешнего сезона. Татар набрал 4 (0+4) балла в восьми матчах.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий