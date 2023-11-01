Мэттьюс забил 1 гол в 7 последних матчах после двух хет-триков в двух первых играх сезона НХЛ

Остон Мэттьюс забил один гол в семи последних матчах чемпионата НХЛ.

Нападающий « » не отметился результативными действиями в игре против «Лос-Анджелеса» (1:4).

После двух хет-триков подряд в двух первых играх сезона американский форвард забил один в последующих семи матчах.

В общей сложности на отрезке из этих семи матчей набрал 4 (1+3) очка.

Нападающий записал в свой актив 10 (7+3) баллов в 9 играх чемпионата .