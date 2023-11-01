Мэттьюс забил 1 гол в 7 последних матчах после двух хет-триков в двух первых играх сезона НХЛ

Теги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забил один гол в семи последних матчах чемпионата НХЛ.

Нападающий «Торонто» не отметился результативными действиями в игре против «Лос-Анджелеса» (1:4).

После двух хет-триков подряд в двух первых играх сезона американский форвард забил один в последующих семи матчах.

В общей сложности на отрезке из этих семи матчей Остон Мэттьюс набрал 4 (1+3) очка.

Нападающий записал в свой актив 10 (7+3) баллов в 9 играх чемпионата НХЛ.

6 комментариев

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Hola Hola
Это потому, что я его в Фентези выбрал. Сегодня убрал, так что в следующем матче покер сделает.
+3
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+3
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YoRHa
Так это Антошка его сглазил своими "Остон будет забивать", не иначе.
+2
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+2
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hhlg
Видимо новостей про Овечкина стало мало)
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Юрий Богданов
на 65 идёт
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hhlg
Ответ Юрий Богданов
на 65 идёт
Я думал это бегунок идёт на 65)))))
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