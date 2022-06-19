Бэкстрем перенес операцию на бедре. «Вашингтон» заявил, что процесс восстановления будет длительным

Никлас Бэкстрем перенес операцию на бедре, процесс восстановления будет длительным.

В пятницу 34-летний шведский нападающий перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава. Она была сделана в Бельгии.

«Кэпиталс» заявили, что процесс восстановления игрока будет длительным. Точные сроки не называются.

Эта операция является менее инвазивной, чем операция по полной замене тазобедренного сустава.

Бэкстрему уже делали операцию на левом бедре в 2015 году. Он надеялся избежать повторной операции, когда оно снова начало беспокоить его прошлой весной.

Из-за этого форвард пропустил старт сезона. В 47 матчах за «Кэпиталс» в регулярном чемпионате он набрал 31 (6+25) очко.

В плей-офф – 6 (2+4) баллов в 6 играх.

Отметим, что «Вашингтон» начнет следующий сезон без нападающего Тома Уилсона, которому 24 мая сделали операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки левого колена. Сообщалось, что игрок выбыл на 6-8 месяцев.