«Трактор» выиграл 4-й матч подряд – Шабанов забил «Адмиралу» в овертайме, набрав очки в 6-й игре подряд. Команда Тамбиева проиграла 9 из 10 последних игр

«Трактор» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Адмирал» (3:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

Автором победного гола в овертайме стал нападающий « » , который продлил результативную серию до шести матчей.

«Трактор» выиграл четыре матча подряд и расположился на пятой месте в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 26 играх.

Команда тренера Леонида Тамбиева проиграла девять из десяти последних игр. « » находится на 12-м месте в таблице конференции, набрав 16 очков в 23 матчах.