«Трактор» выиграл 4-й матч подряд – Шабанов забил «Адмиралу» в овертайме, набрав очки в 6-й игре подряд. Команда Тамбиева проиграла 9 из 10 последних игр

Теги Трактор Алексей Заварухин видео КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Максим Шабанов Хоккей

«Трактор» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Заварухина обыграла «Адмирал» (3:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Автором победного гола в овертайме стал нападающий «Трактора» Максим Шабанов, который продлил результативную серию до шести матчей.

«Трактор» выиграл четыре матча подряд и расположился на пятой месте в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 26 играх.

Команда тренера Леонида Тамбиева проиграла девять из десяти последних игр. «Адмирал» находится на 12-м месте в таблице конференции, набрав 16 очков в 23 матчах.

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2 комментария

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a-belenkov12@mail.ru
Трактор молодцы хорошо сыграли только в начале так себе
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Алексей Табашников
да на тоненького!!! запросто могли проиграть
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