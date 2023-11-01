«Трактор» выиграл 4-й матч подряд – Шабанов забил «Адмиралу» в овертайме, набрав очки в 6-й игре подряд. Команда Тамбиева проиграла 9 из 10 последних игр
«Трактор» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Заварухина обыграла «Адмирал» (3:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Автором победного гола в овертайме стал нападающий «Трактора» Максим Шабанов, который продлил результативную серию до шести матчей.
«Трактор» выиграл четыре матча подряд и расположился на пятой месте в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 26 играх.
Команда тренера Леонида Тамбиева проиграла девять из десяти последних игр. «Адмирал» находится на 12-м месте в таблице конференции, набрав 16 очков в 23 матчах.
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