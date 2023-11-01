Образ Задорова занял 1-е место в НХЛ по итогам октября в рейтинге от стилиста Эринниколь Гудвина

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Sportsnet опубликовал рейтинг лучших образов октября в НХЛ.

Список составил дизайнер, стилист и креативный консультант Эринниколь Гудвин.

Первое место занял образ Никиты Задорова

10. Тайлер СегинДаллас»)

9. Патрик ЛайнеКоламбус»)

8. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

7. Митч Марнер («Торонто»)

6. Филлип Дано («Лос-Анджелес»)

5. Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»)

4. Мартин Нечас («Каролина»)

3. Арбер Зекай («Монреаль»)

2. Александр Каррье («Нэшвилл»)

1. Никита Задоров («Калгари»)

 

Фото: twitter.com/NHLFlames

Задоров считает, что его обтягивающие костюмы критикуют канадские и американские «колхозники»: «Американец берет костюм на два размера больше»

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7 комментариев

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Danny Vigneault
Ответ Garikus89
Там Бэкс карьеру заканчивает, а вы спите!
Зная их слоупочность, скорее про завершение карьеры Бэкхэма прочтём
+9
-1
+8
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Garikus89
Там Бэкс карьеру заканчивает, а вы спите!
+8
-2
+6
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Mephi027
Честно говоря - сочетание полоски с галстуком на первый взгляд не очень.
+1
0
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Николай Ульянов
Ваще бомба!
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Сергей Комарков
Сейчас здесь начнется шоу 😁
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sd4fmwrvz8
Иноагент😁
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