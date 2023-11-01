Образ Задорова занял 1-е место в НХЛ по итогам октября в рейтинге от стилиста Эринниколь Гудвина
Sportsnet опубликовал рейтинг лучших образов октября в НХЛ.
Список составил дизайнер, стилист и креативный консультант Эринниколь Гудвин.
Первое место занял образ Никиты Задорова.
10. Тайлер Сегин («Даллас»)
9. Патрик Лайне («Коламбус»)
8. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)
7. Митч Марнер («Торонто»)
6. Филлип Дано («Лос-Анджелес»)
5. Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»)
4. Мартин Нечас («Каролина»)
3. Арбер Зекай («Монреаль»)
2. Александр Каррье («Нэшвилл»)
1. Никита Задоров («Калгари»)
Фото: twitter.com/NHLFlames
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