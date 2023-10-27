Задоров о «Калгари»: «Мы играем как дерьмо. Хочу извиниться перед болельщиками»

Никита Задоров критически высказался об игре «Калгари».

Канадский клуб проиграл 4 матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ с общей разницей 4:15.

«Я хочу извиниться перед нашими болельщиками.

Сейчас мы играем как дерьмо», – сказал защитник «Калгари» Никита Задоров.

Он также прояснил свои предыдущие комментарии об индивидуализме в «Калгари», отметив, что он никого не критиковал и хочет, чтобы они играли как команда.