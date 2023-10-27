Задоров о «Калгари»: «Мы играем как дерьмо. Хочу извиниться перед болельщиками»
Никита Задоров критически высказался об игре «Калгари».
Канадский клуб проиграл 4 матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ с общей разницей 4:15.
«Я хочу извиниться перед нашими болельщиками.
Сейчас мы играем как дерьмо», – сказал защитник «Калгари» Никита Задоров.
Он также прояснил свои предыдущие комментарии об индивидуализме в «Калгари», отметив, что он никого не критиковал и хочет, чтобы они играли как команда.
у Калгари есть свой пик в 1 раунде 2024, так что вполне есть резон пройти сравнимо быстрый ребилд.