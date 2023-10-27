Задоров о «Калгари»: «Мы играем как дерьмо. Хочу извиниться перед болельщиками»

Теги Калгари НХЛ Никита Задоров контент Хоккей

Никита Задоров критически высказался об игре «Калгари».

Канадский клуб проиграл 4 матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ с общей разницей 4:15.

«Я хочу извиниться перед нашими болельщиками.

Сейчас мы играем как дерьмо», – сказал защитник «Калгари» Никита Задоров.

Он также прояснил свои предыдущие комментарии об индивидуализме в «Калгари», отметив, что он никого не критиковал и хочет, чтобы они играли как команда.

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16 комментариев

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Дмитрий Раткович
При Саттере мне кажется играли да же выше своих способностей ,теперь вас ждут в конференции родные 10 и ниже места
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Kazanest
По-моему Задор каждый год извиняется 😀
+13
-1
+12
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Maxim Shumov
Потоп Калгари начался с легендарного обмена Ткачака на Юбердо
+13
-3
+10
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ARoman91
Ответ Maxim Shumov
Потоп Калгари начался с легендарного обмена Ткачака на Юбердо
Так если Ткачак не хотел оставаться в команде, какие ещё варианты, кроме обмена?
+9
0
+9
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VladosParovoz
Дерьмом признал себя, ну хоть в этом хорошо!
+10
-5
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Аризона Койотис
А вот сейчас прав ты, Никитушка
+7
-3
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HockeyMan
Почему «как»?)
+3
-1
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copti_san
Ответ Maxim Shumov
Потоп Калгари начался с легендарного обмена Ткачака на Юбердо
Задним умом все хороши, когда этот обмен проводился большинство наоборот Флориду за него хейтило. Ну и вообще как бы всё началось с того, что Джонни надоело в Канаде быть
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*MVP*
Калгари по-хорошему бы уйти в перестройку, обменяв истекающих Хэнифика и Линдхольма. но сильно мешают жирные контракты Юбердо и особенно Кадри. кстати, это не Юбердо через своего агента быковал на Саттера, оправдывая свое блеклую игру? а сейчас как мешок он из-за кого играет? 2+2 и минус 9 за 8 матчей для чувака за 10.5 млн - это жесть.

у Калгари есть свой пик в 1 раунде 2024, так что вполне есть резон пройти сравнимо быстрый ребилд.
+5
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Garikus89
Проблема не в том, что Саттера уволили - сейчас деды уже не работают толком, их методы с молодежью не прокатывают. Проблема в том, что вместо проверенного тренера они поставили Хуску без единого дня опыта на таком уровне. С таким составом поставь Галлана - уверенно бы в тройке шли. Впрочем, еще не вечер)
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Дмитрий Раткович
Ответ *MVP*
Калгари по-хорошему бы уйти в перестройку, обменяв истекающих Хэнифика и Линдхольма. но сильно мешают жирные контракты Юбердо и особенно Кадри. кстати, это не Юбердо через своего агента быковал на Саттера, оправдывая свое блеклую игру? а сейчас как мешок он из-за кого играет? 2+2 и минус 9 за 8 матчей для чувака за 10.5 млн - это жесть. у Калгари есть свой пик в 1 раунде 2024, так что вполне есть резон пройти сравнимо быстрый ребилд.
Им как раз после потери лидеров и надо было в том сезоне начинать ,а они решили что смогут за что-то побороться ,вот и результат .
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borisych_87
Ну так Юбердо со своим агентом в прошлом сезоне всем рассказывали, что все проблемы из-за Саттера, а другие игроки подпевали этому и просили обменов, Саттер их бедненьких мучал.
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Александр Филиппов
Ответ *MVP*
Калгари по-хорошему бы уйти в перестройку, обменяв истекающих Хэнифика и Линдхольма. но сильно мешают жирные контракты Юбердо и особенно Кадри. кстати, это не Юбердо через своего агента быковал на Саттера, оправдывая свое блеклую игру? а сейчас как мешок он из-за кого играет? 2+2 и минус 9 за 8 матчей для чувака за 10.5 млн - это жесть. у Калгари есть свой пик в 1 раунде 2024, так что вполне есть резон пройти сравнимо быстрый ребилд.
а в этом году на драфте есть спасители?
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