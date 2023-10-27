Задоров после 4 поражений «Калгари» с общей разницей 4:15: «Надоело проигрывать. Сегодня опозорились перед болельщиками. Я верю в команду»

Теги болельщики Сент-Луис Калгари НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров сказал, что «Калгари» опозорился в матче с «Сент-Луисом» (0:3).

Канадский клуб проиграл 4 матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ с общей разницей 4:15. 

«Конечно, всем надоело проигрывать. Я не хочу проигрывать 4 раза подряд.

Сейчас только начало сезона, мы можем все исправить. Я верю в команду. У нас хороший коллектив, хорошие игроки. Мы можем пройти через это.

Сегодня мы опозорились перед болельщиками, это точно», – сказал российский защитник. 

В 8 матчах сезона Задоров набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 7», 8 минутах штрафа и среднем времени 18:50. 

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12 комментариев

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Юрий Богданов
Вигар с Юбердо чо-то не тащат, кошки недурно махнулись
+10
0
+10
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sega megabitovich
Никитка не расстраивайся, не везет в хоккее, повезет у Дудя 🤣
+8
-5
+3
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TimGI86
Ответ Maxim Shumov
Там поди уже команда образца Чикаго прошлого года, где половина были из АХЛ? Летом чуть не каждый второй хотел уйти оттуда
Все остались после увольнения Саттера, команда та же, тренер новый
+2
0
+2
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NOT IF BUT WHEN
Ответ Maxim Shumov
Там поди уже команда образца Чикаго прошлого года, где половина были из АХЛ? Летом чуть не каждый второй хотел уйти оттуда
Nhl.com для тебя слишком сложен?
+3
-1
+2
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Michael 1994
Никитосу пора валить из огней , клуб просто уходит в ребилд , а в этом сезоне они ныряют за Игинлой младшим
+1
0
+1
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Nikolay_exp
В ЛГБТ ты веришь свое любимое, Никитос
+5
-4
+1
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Максим
Извиняться научился , молодец ) там это так принято ;)
0
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Michael 1994
Ответ VladosParovoz
Никитос пора валить, а куда? Наверное к Собчак после дудя…
во флориду там дом
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