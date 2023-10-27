Задоров после 4 поражений «Калгари» с общей разницей 4:15: «Надоело проигрывать. Сегодня опозорились перед болельщиками. Я верю в команду»

Никита Задоров сказал, что «Калгари» опозорился в матче с «Сент-Луисом» (0:3).

Канадский клуб проиграл 4 матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ с общей разницей 4:15.

«Конечно, всем надоело проигрывать. Я не хочу проигрывать 4 раза подряд.

Сейчас только начало сезона, мы можем все исправить. Я верю в команду. У нас хороший коллектив, хорошие игроки. Мы можем пройти через это.

Сегодня мы опозорились перед болельщиками, это точно», – сказал российский защитник.

В 8 матчах сезона набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 7», 8 минутах штрафа и среднем времени 18:50.