Нюландер набрал очки в 9-м матче подряд со старта сезона, установив новый рекорд «Торонто»

Теги Торонто НХЛ рекорды Джон Андерсон Фрэнк Маховлич Лэнни Макдоналд Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер набрал очки в 9 играх подряд со старта сезона НХЛ.

Форвард «Торонто» сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (1:4). 

В активе нападающего стало 13 (6+7) очков в 9 играх. 

Вильям Нюландер побил рекорд «Торонто» по продолжительности результативной серии со старта сезона.

Предыдущий рекорд (8 матчей) установил Фрэнк Маховлич в сезоне-1961/62. Его достижение повторили Лэнни Макдоналд (1976/77) и Джон Андерсон (1982/83).

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Будут локти кусать
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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