Нюландер набрал очки в 9-м матче подряд со старта сезона, установив новый рекорд «Торонто»
Вильям Нюландер набрал очки в 9 играх подряд со старта сезона НХЛ.
Форвард «Торонто» сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (1:4).
В активе нападающего стало 13 (6+7) очков в 9 играх.
Вильям Нюландер побил рекорд «Торонто» по продолжительности результативной серии со старта сезона.
Предыдущий рекорд (8 матчей) установил Фрэнк Маховлич в сезоне-1961/62. Его достижение повторили Лэнни Макдоналд (1976/77) и Джон Андерсон (1982/83).
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