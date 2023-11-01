Нюландер набрал очки в 9-м матче подряд со старта сезона, установив новый рекорд «Торонто»

Вильям Нюландер набрал очки в 9 играх подряд со старта сезона НХЛ.

Форвард «Торонто» сделал передачу в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (1:4).

В активе нападающего стало 13 (6+7) очков в 9 играх.

побил рекорд « » по продолжительности результативной серии со старта сезона.

Предыдущий рекорд (8 матчей) установил Фрэнк Маховлич в сезоне-1961/62. Его достижение повторили (1976/77) и Джон Андерсон (1982/83).