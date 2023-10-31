Грицюк о жизни в Петербурге: «После солнечного Омска тяжеловато. Арендованная квартира не совсем светлая, мы с женой постоянно ходим сонные»

Теги СКА КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк высказался об адаптации в Санкт-Петербурге.

– Когда Артемий Панарин провел несколько сезонов за СКА, то выбрал Санкт-Петербург как место своего жительства в России, купив там квартиру. А у вас нет таких планов?

– Честно скажу, я уже задумывался о покупке квартиры в Москве. Но, возможно, если у меня все хорошо будет складываться в СКА, я подумаю о покупке квартиры и в Санкт-Петербурге. Но все равно этот климат, который начинается в Питере сейчас и заканчивается поздно в апреле – мне кажется, к нему надо еще привыкнуть, и это не так просто сразу адаптироваться для организма.

Когда мало солнца, много дождя и пасмурной погоды. А так получилось, что у нас арендованная квартира не совсем светлая. И такое чувство, что мелатонин постоянно вырабатывается. Мы с женой постоянно ходим сонные.

– Да, надо привыкнуть.

– Конечно! После солнечного Омска пока тяжеловато. Но потихоньку начинаю адаптироваться, провожу больше времени на свежем воздухе. И в целом я уверен, все будет нормально, – сказал нападающий СКА.

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13 комментариев

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Machine Head
Пора в Сочи . Там много солнечных дней.
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Jeff Lebowski
Всегда мечтал жить в солнечном Омске.
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Glebus
это у тебя с прошлого плей-офф еще началось
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el ruso guapo
Бедняга. Тяжело, конечно. И на квартиру денег нет и погода тяжёлая. Спать постоянно хочется. Тем более после Омска. У йозе маргарина должна появится новая отмазка, я так понимаю.
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Snow11
Начинает, соломку подстилать ))) Чует путь Жафярова ))))
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Sutekh Hexen
Это он еще в солнечном Мурманске не бывал.
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Elegante
Не нравится, пусть валит в Сочи. Вот понаедут в Питер и ноют
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Дмитрий9779
Вспомнилось...Сэр Чарльз,а почему вы не купили черные ботинки?(Собака Баскервилей)
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David Rigert
клёвая реклама Питера.
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Uriah Heep
Это наводит на определённые мысли.
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Vadoniy
Погода в Москве радует нас солнечными днями в году — 86, облачными днями — 83, и пасмурными — 195.
Погода в Санкт-Петербурге радует нас солнечными днями в году — 85, облачными днями — 90, и пасмурными — 191.
Про Омск на этом сайте не было, но на других пишут, что солнечных более 200.
По этому параметру Москва и Питер одинаковые, а Омск явный лидер
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Николай Власов
Ответ David Rigert
клёвая реклама Питера.
Скорее клевая скрытая реклама Омска через косвенное сравнение!)
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