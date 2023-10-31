Грицюк о жизни в Петербурге: «После солнечного Омска тяжеловато. Арендованная квартира не совсем светлая, мы с женой постоянно ходим сонные»

Арсений Грицюк высказался об адаптации в Санкт-Петербурге.

– Когда Артемий Панарин провел несколько сезонов за СКА, то выбрал Санкт-Петербург как место своего жительства в России, купив там квартиру. А у вас нет таких планов?

– Честно скажу, я уже задумывался о покупке квартиры в Москве. Но, возможно, если у меня все хорошо будет складываться в СКА, я подумаю о покупке квартиры и в Санкт-Петербурге. Но все равно этот климат, который начинается в Питере сейчас и заканчивается поздно в апреле – мне кажется, к нему надо еще привыкнуть, и это не так просто сразу адаптироваться для организма.

Когда мало солнца, много дождя и пасмурной погоды. А так получилось, что у нас арендованная квартира не совсем светлая. И такое чувство, что мелатонин постоянно вырабатывается. Мы с женой постоянно ходим сонные.

– Да, надо привыкнуть.

– Конечно! После солнечного Омска пока тяжеловато. Но потихоньку начинаю адаптироваться, провожу больше времени на свежем воздухе. И в целом я уверен, все будет нормально, – сказал нападающий .