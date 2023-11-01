Грицюк верит, что СКА будет большой силой в плей-офф: «У нас есть все шансы. Если поймаем стабильность, найдем взаимопонимание и правильные сочетания, все будет хорошо»

Арсений Грицюк верит, что СКА станет большой силой в плей-офф КХЛ.

– Вы чувствуете, что прибавляете в СКА?

– Конечно! С каждым годом становишься чуть опытнее, замечаешь больше деталей. И в СКА собраны такие ребята, что ты можешь перехватить побольше опыта от других игроков. У нас хватает и силовых хоккеистов, которые выигрывают борьбу. Есть техничные ребята, придумывающие нестандартные решения.

Ты понимаешь ответственность и хочешь пройти с этой командой как можно дальше в плей-офф. Я уже заглядываю вперед, потому что у нас сильный коллектив. И все будет зависеть от нашего взаимоотношения и взаимопонимания в команде.

– Вы верите в то, что СКА будет большой силой в плей-офф? Я могу назвать другие клубы , которые сейчас выступают ярче – тот же « ».

– Я думаю, у нас есть все шансы. Да, у спартаковцев есть очень яркая первая пятерка. Но остальные играют не так ярко, если сравнивать с их ведущим звеном. Это видно даже по статистике.

Не хочу ничего говорить, там ребята проделывают огромную работу, поэтому команда побеждает. Но скажу лично за СКА – у нас сразу три сильные пятерки. Просто надо, чтобы каждый прижился друг к другу, обтерся плечом к плечу со своим партнером. И если мы поймаем стабильность, найдем взаимопонимание и правильные сочетания, то все будет хорошо. У нас много хороших игроков, и у нас есть все шансы на успех.

– Я правильно понимаю, что СКА, как и другим клубам-фаворитам вроде ЦСКА, важно жать на газ после декабрьской паузы?

– Побеждать надо всегда. Но я с вами соглашусь, что ближе к плей-офф надо точно прибавлять. А козырь ЦСКА в том, что они играют вместе уже пять-семь лет. У них нет ротации состава, все друг друга идеально знают. Я только с Толчом [Сергей Толчинский] выступаю вместе так долго.

Вот смотрел, как недавно Сергей Плотников сыграл. Он не глядя отдал шайбу туда, где оказался Константин Окулов. То есть он не видел партнера, но знал, что он там будет. Из этого возник опасный момент. Это и есть взаимопонимание, к чему мы идем в СКА – когда ты знаешь, где через секунду окажется твой партнер и куда надо отдать пас.

– При этом вы недавно обыграли, как и «Локомотив».

– От этого сразу поднимается уверенность. Это наши прямые конкуренты. На такие матчи еще выше настрой, еще серьезнее подготовка. И приятно такие команды обыгрывать, – сказал нападающий СКА.