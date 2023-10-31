«Мозякин – великий игрок. Если привьем его мышление молодежи, это будет весомый плюс». Директор «Металлурга» об экс-форварде в штабе Разина

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин Юрий Трубачев Сергей Гомоляко КХЛ Андрей Разин Алексей Жлоба Хоккей

В «Металлурге» оценили приход Сергея Мозякина в тренерский штаб Андрея Разина.

«Парни! Скажем так, мы находимся в яме – пять поражений. Тем не менее нам всем из этой ямы выбираться, из этой кризисной ситуации, назовем ее так.

Нам есть, где добавлять, и одно из направлений, где мы можем добавить – это большинство. К сожалению, пока мы не вышли по большинству на тот уровень, на который должны были выйти.

Поэтому мы в помощь тренерскому штабу, в помощь Юрию Викторовичу Трубачеву, вчера приняли решение о том, что Сергей Валерьевич Мозякин у нас заходит в тренерский штаб, и как раз будет заниматься моментами, связанными с игрой в большинстве, с игрой в атаке.

Повторяюсь, ключевое во всем, что я сейчас сказал – это в помощь тренерскому штабу, это не вместо кого-то, не взамен, это помощь для решения наших общих проблем, которые на сегодняшний день у нас есть в команде.

Представлять его нет смысла, все его прекрасно знают, прошу любить и жаловать! Будем работать!» – сказал первый вице-президент «Металлурга» Алексей Жлоба.

«У команды получился хороший старт чемпионата, но ни один коллектив не может пройти всю дистанцию без спадов, и в этом нет ничего критичного. Тем не менее мы видим точки роста, видим нереализованный потенциал, за счет которого мы можем начинать исправлять ситуацию.

В данном случае на сегодняшний день это низкий процент реализации большинства в частности и игры в атаке в целом, о чем уже говорилось. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений.

Сергей Валерьевич Мозякин – это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту.

У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодежи, которой в этом году много в команде, – это уже будет весомым плюсом», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

Мозякин завершил карьеру игрока в 2021 году. В регулярных чемпионатах КХЛ он провел в общей сложности 685 матчей и набрал 756 (351+405) очков. Его рекорд по очкам в этом сезоне превзошел Вадим Шипачев из «Ак Барса». Рекорд по голам остается за Мозякиным. 

В текущем сезоне «Металлург» занимает 2-е место в Восточной конференции с 32 очками в 26 играх. В последних 5 матчах у команды 5 поражений.

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1 комментарий

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цэсемьэр
Мозякин великий игрок, и мог бы стать ещё более великим.. если бы не нарушал режим.
это человек огромного таланта и слабой силы воли, я лично и неоднократно видел его в дрова перед самыми ответственными матчами, что впрочем ему не сильно мешало.
но вот прививать подобный образ мышления молодым игрокам точно не стоит.
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