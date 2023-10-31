Разин о 3:2 с «Барысом»: «Валидольный матч. Победа хоть и вымученная, но такая нужная»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Барысом».

Команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Валидольный матч, конечно. Действительно, в последнее время и фортуна от нас немного отвернулась, и усталость накопилась. Очень тяжело было из ребят эмоции достать, первый период показал, что игра будет очень тяжелой. Хорошо, что встряхнулись во втором периоде, важный первый гол забили, который видно прям, лавочку завел. Пусть и вымучили победу, но спасибо зрителям, что пришли после стольких поражений и поддерживали нас. Нас с победой.

– Уже второй матч 19-летний [Канцеров], который не является центрфорвардом, вынужденно встает на точку. Мы знаем, что у Квартальнова повреждение, а что с и ?

– Решение тренерского штаба. Это мое решение, потому что я вижу, что у Ромки хорошее катание, владение шайбой, оно хорошо видит поляну, чувствует дистанцию, читает игру. Все эти качества для центрального нападающего очень важны.

Единственное, он никогда не играл на вбрасываниях и не вставал в центр, и первый гол в Тольятти конечно получился. Но пусть обжигается, ошибается, я думаю, и верю, что из него получится хороший центральный, потому что в троечку к Михайлису и хочется подобрать такого, чтобы не Михайлис с Петуниным бегали в своей зоне по углам и отбирали шайбу, а потом на полусогнутых шли в атаку, хочется подобрать им человека, который бы им раздавал и они больше сил тратили в чужой зоне. Поэтому пробуем Ромку.

– Вы предвосхитили вопрос про Петунина. То, что у Александра есть определенный спад, связываете с тем, что он лишнюю работу выполняет?

– Вы на Петунина, наверное, обратили внимание в конце, когда он явно не отдал пас. Но сегодня были такие моменты, и вратарь у нас падал, мы сами своих подбивали в средней зоне. Мы вчера приехали в шесть утра. Если бы любой нормальный человек вот так приехал, думаю, он бы минимум два дня отсыпался только, а нам надо было выходить и играть в хоккей.

Поэтому сегодня я ребятам сказал, я перед ними снимаю шляпу, потому что победа хоть и вымученная, но она такая нужная, потому что мы провели больше всех игр на выезде, плюс наши переезды – они как на Дальний Восток. Даже молодежь сегодня, даже Гребенкин, который «мотор» команды, и то было видно, что он на второй скорости, а не на пятой бегает.

– Если говорить о тех, кто еще в лазарете. Деа на костылях, про Еременко не быстрая история, у ключица, что тоже не быстро. Гололобов – насколько у него серьезное повреждение?

– Ну у него не так все серьезно, он, в принципе, был готов играть. Он в строю.

– Про Никиту Гребенкина. Как реагируете на его эмоциональные всплески? Сегодня все было спокойно, но вот в матче в Челябинске, например. Может быть иногда захлестывают эмоции слишком сильно?

– Меня не тревожат его эмоции. Наоборот, это нормально, что человек проявляет свои эмоции. Моя задача – направить их в нужное русло. А то, что человек небезразличен, переживает за команду и результат – это нормальное явление.

– Сегодня Силантьев отличился передачей. В целом смотрится чуть увереннее. Насколько довольны его прогрессом?

– Мы его смотрели с Сергеем Юрьевичем летом, он нам понравился. Он играл в команде, которая по ВХЛ закончила в конце турнирной таблице, но у него и хороший «плюс/минус» был, он шайбочку держит, может доставить ее в чужой зоне, практически не было потерь, постоянно были продолжения.

Единственное, ему нужно было приобрести уверенность, что произошло в Тольятти, где он практически сделал гол. Надеюсь, что у него дальше все пойдет вверх, – сказал Разин.