Лукоянов о 3:2 со СКА: «Обыграть топ-клуб в Санкт-Петербурге – это престижно. Будем хорошо спать после победы»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов высказался о победе над СКА.

Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2. 

– Какие у вас впечатления от игры?

– Главное – два очка и победа. Есть моменты, которые не получались сегодня. Не совсем хорошая игра с нашей стороны, но мы довольны победой. Обыграть топ-клуб в Санкт-Петербурге – это престижно. Это добавит нам эмоций перед следующей игрой, ребята еще больше будут верить в себя. Будем хорошо спать после победы.

– За счет чего удалось взломать оборону СКА?

– Были моменты, в которых мы забросили две шайбы с пятачка. Трудовые голы, которые нам помогли. Главное, что мы не бросили играть после второй пропущенной шайбы и выровняли матч. Забили, вышли вперед и просто играли по счету.

Мы понимали, что они играют дома, будут нагнетать, а нам надо играть попроще. Через бортик, на результат и победу.

– У команды было сразу несколько удалений в третьем периоде. Что случилось?

– Эмоции. Все ошибаются. Удаление – не приговор, у нас хорошая бригада меньшинства. Мы разбираем соперников. Не надо ругать того, кто удалился. Мы можем помочь ему исправить эту ошибку. Сегодня сделали все, чтобы нам не забили, – сказал Лукоянов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий