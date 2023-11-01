Лукоянов о 3:2 со СКА: «Обыграть топ-клуб в Санкт-Петербурге – это престижно. Будем хорошо спать после победы»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов высказался о победе над СКА.

Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

– Какие у вас впечатления от игры?

– Главное – два очка и победа. Есть моменты, которые не получались сегодня. Не совсем хорошая игра с нашей стороны, но мы довольны победой. Обыграть топ-клуб в Санкт-Петербурге – это престижно. Это добавит нам эмоций перед следующей игрой, ребята еще больше будут верить в себя. Будем хорошо спать после победы.

– За счет чего удалось взломать оборону ?

– Были моменты, в которых мы забросили две шайбы с пятачка. Трудовые голы, которые нам помогли. Главное, что мы не бросили играть после второй пропущенной шайбы и выровняли матч. Забили, вышли вперед и просто играли по счету.

Мы понимали, что они играют дома, будут нагнетать, а нам надо играть попроще. Через бортик, на результат и победу.

– У команды было сразу несколько удалений в третьем периоде. Что случилось?

– Эмоции. Все ошибаются. Удаление – не приговор, у нас хорошая бригада меньшинства. Мы разбираем соперников. Не надо ругать того, кто удалился. Мы можем помочь ему исправить эту ошибку. Сегодня сделали все, чтобы нам не забили, – сказал .