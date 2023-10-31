Козлов о 4:1 с «Амуром»: «Салават» с первой и до последней минуты действовал четко по заданию. Было важно выиграть, учитывая наше турнирное положение»

Теги Салават Юлаев Амур Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Сергей Шмелев Николас Мелош Данил Алалыкин Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Амуром».

Команда из Уфы одержала победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хорошая получилась игра с нашей стороны. С первой и до последней минуты действовали четко по заданию. Было важно выиграть у «Амура», учитывая наше турнирное положение. Тем более, два прошлых матча мы проиграли. Очень важно было сыграть хорошо перед нашими болельщиками! Огромное им спасибо за аншлаги – это придает нам эмоций!

Не заявили Панина и Шмелева? Сергей работает и готовится, а Григорию мы дали отдохнуть. Ситуация сейчас позволяет. Молодые ребята неплохо играют, прогрессируют.

Завела ли драка Мелоша с Ли команду? Да! Очень хорошо, что Николас постоял за себя, за вратаря, тем самым он завел команду. Тем более, там такая цепная реакция пошла: Мелош подрался, болельщики закричали, всем понравилось, а ребята на скамейке дружно нашего защитника поддержали.

Когда вернется Алалыкин? Не могу сказать, у Данила было тяжелое повреждение. Ему через несколько дней только снимут гипс и разрешат ходить без специальной обуви. Сложная травма голеностопа.

Ожидания от «Зеленого дерби»? Будет напряженная борьба! Насколько я видел, Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] Радулова и Шипачева не одевает. Это заставляет задуматься! Они тоже серьезно готовятся, – сказал Козлов.

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1 комментарий

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Руслан Ильясов
Ждем Зеленое дерби
Вперед наш Салават!!!!
Вперёд Уфа,только победы нашим парням!!!
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