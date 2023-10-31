Козлов о 4:1 с «Амуром»: «Салават» с первой и до последней минуты действовал четко по заданию. Было важно выиграть, учитывая наше турнирное положение»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Амуром».

Команда из Уфы одержала победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хорошая получилась игра с нашей стороны. С первой и до последней минуты действовали четко по заданию. Было важно выиграть у « », учитывая наше турнирное положение. Тем более, два прошлых матча мы проиграли. Очень важно было сыграть хорошо перед нашими болельщиками! Огромное им спасибо за аншлаги – это придает нам эмоций!

Не заявили и ? Сергей работает и готовится, а Григорию мы дали отдохнуть. Ситуация сейчас позволяет. Молодые ребята неплохо играют, прогрессируют.

Завела ли драка с Ли команду? Да! Очень хорошо, что Николас постоял за себя, за вратаря, тем самым он завел команду. Тем более, там такая цепная реакция пошла: Мелош подрался, болельщики закричали, всем понравилось, а ребята на скамейке дружно нашего защитника поддержали.

Когда вернется ? Не могу сказать, у Данила было тяжелое повреждение. Ему через несколько дней только снимут гипс и разрешат ходить без специальной обуви. Сложная травма голеностопа.

Ожидания от «Зеленого дерби»? Будет напряженная борьба! Насколько я видел, Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] Радулова и Шипачева не одевает. Это заставляет задуматься! Они тоже серьезно готовятся, – сказал Козлов.