СКА и «Ак Барс» одновременно заменили вратарей в 1-м периоде и вернули их в следующей паузе
СКА и «Ак Барс» одновременно заменили вратарей.
Петербургская команда принимает казанскую в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:1, первый период).
На 6-й минуте обе команды провели замену вратарей: у СКА вместо Артемия Плешкова вышел Павел Мойсевич, а «Ак Барс» заменил Тимура Билялова на Артура Ахтямова.
Уже в следующей паузе Плешков и Билялов вернулись на лед.
«... во время остановки в матче Вратарь не должен подъезжать к своей скамейке игроков с целью получения или замены клюшки, снаряжения или с целью приведения их в порядок, или вследствие получения травмы, или для получения инструкций, без предварительного получения разрешения на это от главного судьи.
В противном случае он должны быть немедленно заменён запасным вратарем без каких-либо задержек или подвергнут малому штрафу за Задержку матча».