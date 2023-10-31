СКА и «Ак Барс» одновременно заменили вратарей в 1-м периоде и вернули их в следующей паузе

СКА и «Ак Барс» одновременно заменили вратарей.

Петербургская команда принимает казанскую в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:1, первый период).

На 6-й минуте обе команды провели замену вратарей: у вместо вышел , а « » заменил на Артура Ахтямова.

Уже в следующей паузе Плешков и Билялов вернулись на лед.