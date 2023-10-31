«В текущей мировой ситуации очень важно, чтобы именно российский игрок стал лучшим в истории». Михаил Бирюков об Овечкине и рекорде Гретцки

Михаил Бирюков высказался о результативности Александра Овечкина.

Нападающий « » набрал очки в 6 матчах подряд.

«Мы все переживаем и болеем за . Он молодец, раз у него получается такая серия. Дай бог ему обойтись без травм и продолжать в том же духе.

Хочется, чтобы Александр поскорее добрался до рекорда . В текущей мировой ситуации очень важно, чтобы именно российский игрок стал лучшим в истории», – сказал бывший вратарь сборной России.