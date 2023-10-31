«В текущей мировой ситуации очень важно, чтобы именно российский игрок стал лучшим в истории». Михаил Бирюков об Овечкине и рекорде Гретцки
Михаил Бирюков высказался о результативности Александра Овечкина.
Нападающий «Вашингтона» набрал очки в 6 матчах НХЛ подряд.
«Мы все переживаем и болеем за Овечкина. Он молодец, раз у него получается такая серия. Дай бог ему обойтись без травм и продолжать в том же духе.
Хочется, чтобы Александр поскорее добрался до рекорда Гретцки. В текущей мировой ситуации очень важно, чтобы именно российский игрок стал лучшим в истории», – сказал бывший вратарь сборной России.
А может важнее, чтоб люди в РФ жили лучше, чем в других местах?
В текущей ситуации это бы очень пригодилось...
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Да честно говоря, пофиг, что там в "других местах".