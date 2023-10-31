«В текущей мировой ситуации очень важно, чтобы именно российский игрок стал лучшим в истории». Михаил Бирюков об Овечкине и рекорде Гретцки

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Михаил Бирюков рекорды Хоккей

Михаил Бирюков высказался о результативности Александра Овечкина.

Нападающий «Вашингтона» набрал очки в 6 матчах НХЛ подряд. 

«Мы все переживаем и болеем за Овечкина. Он молодец, раз у него получается такая серия. Дай бог ему обойтись без травм и продолжать в том же духе.

Хочется, чтобы Александр поскорее добрался до рекорда Гретцки. В текущей мировой ситуации очень важно, чтобы именно российский игрок стал лучшим в истории», – сказал бывший вратарь сборной России.

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10 комментариев

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Биомеханоид
И что будет?
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Башмак Нирванов
Боже, что у вас в головах?!
А может важнее, чтоб люди в РФ жили лучше, чем в других местах?
В текущей ситуации это бы очень пригодилось...
+9
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Sobachkin
Для нашей пропаганды да, а остальным пофигу
+9
-2
+7
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андрэ
Ответ Биомеханоид
И что будет?
очередное достижение эпохи правления дедушки... не иначе
+6
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Bakhytzhan Babashev
Текущей мировой ситуации плевать, кто там больше или меньше резинового диска забьёт при помощи палки в ворота.
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teto
Надоело стыдливо-уклончивое словосочетание "в текущей мировой ситуации". А по конкретнее нельзя? Что за ситуация такая и что вообще происходит? Может кто-то не в курсе.
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Биомеханоид
Ответ андрэ
очередное достижение эпохи правления дедушки... не иначе
... и кузнечик запиликает на скрипке
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icey_punk
Пусть в текущей мировой ситуации Бирюков подумает куда уходят налоги с жирной ЗП Александра Овечкина.
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Under
ну как бы больше всех голов в регулярке наверное само по себе не достаточно для лучшего в истории?
+2
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37old
Ответ Башмак Нирванов
Боже, что у вас в головах?! А может важнее, чтоб люди в РФ жили лучше, чем в других местах? В текущей ситуации это бы очень пригодилось...
чем в других местах...
.
Да честно говоря, пофиг, что там в "других местах".
+1
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