Гендиректор «СКА-Арены»: «Это будет одна из самых больших арен мира. Больше, чем у «Монреаля»

Генеральный директор «СКА-Арены» рассказал о вместимости нового стадиона.

«Возможно ли, что арена перейдет в эксплуатацию непосредственно ? Со мной не обсуждали такие варианты. У нас есть концессионное соглашение с администрацией Санкт-Петербурга, будем действовать в рамках этого соглашения.

Проектная документация рассчитана на свыше 21 540 мест. У нас еще есть резерв, думаю, это будет одна из самых больших арен мира. Больше, чем арена «Монреаля», – сказал Дмитрий Сватковский.