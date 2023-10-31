Сергей Толчинский: «Грицюк не умеет шутить – прямолинейный. Бардаков хорош, у нас вся команда очень веселая, с острым языком»

Сергей Толчинский рассказал о главных шутниках в СКА.

– Что у Арсения Грицюка за шутки?

– Да какие у него шутки (смеется)? Прямолинейный. Он не умеет шутить. Вспоминает мне, как я на последней минуте одного из матчей не хотел меняться.

– А кто в СКА лучше всего умеет шутить?

– Не хочу кому-то самооценку поднимать. А то потом будет ходить и рот не затыкать (смеется).

Бардак [ ] хорошо шутит. Вообще если серьезно, то у нас в целом вся команда очень веселая, с острым языком – все могут разрядить обстановку.

– А в и « » вы были лучшим в этом плане?

– Да нет, куда там мне. Но и там были ребята, которые могли разрядить обстановку в раздевалке.

– Кто кроме ?

– Киселевич, кстати, наоборот, на последнем месте по этому критерию (смеется).

– Странно. В разговорах с журналистами он всегда отжигал – особенно прическа Ильи Сорокина ему покоя не давала.

– Да у него заготовки. Он их пишет (улыбается).

– Экспромтом такое не умел выдавать?

– Да нет, Бага молодец. У него тоже все хорошо. Стендапер! – сказал форвард СКА Толчинский.