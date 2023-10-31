Сергей Толчинский: «Грицюк не умеет шутить – прямолинейный. Бардаков хорош, у нас вся команда очень веселая, с острым языком»
Сергей Толчинский рассказал о главных шутниках в СКА.
– Что у Арсения Грицюка за шутки?
– Да какие у него шутки (смеется)? Прямолинейный. Он не умеет шутить. Вспоминает мне, как я на последней минуте одного из матчей не хотел меняться.
– А кто в СКА лучше всего умеет шутить?
– Не хочу кому-то самооценку поднимать. А то потом будет ходить и рот не затыкать (смеется).
Бардак [Захар Бардаков] хорошо шутит. Вообще если серьезно, то у нас в целом вся команда очень веселая, с острым языком – все могут разрядить обстановку.
– А в ЦСКА и «Авангарде» вы были лучшим в этом плане?
– Да нет, куда там мне. Но и там были ребята, которые могли разрядить обстановку в раздевалке.
– Кто кроме Богдана Киселевича?
– Киселевич, кстати, наоборот, на последнем месте по этому критерию (смеется).
– Странно. В разговорах с журналистами он всегда отжигал – особенно прическа Ильи Сорокина ему покоя не давала.
– Да у него заготовки. Он их пишет (улыбается).
– Экспромтом такое не умел выдавать?
– Да нет, Бага молодец. У него тоже все хорошо. Стендапер! – сказал форвард СКА Толчинский.
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