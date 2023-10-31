Павел Житков стал спортивным директором «Адмирала»

Теги Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Сарыарка Павел Житков чемпионат Казахстана ВХЛ Арлан Адмирал Sports.ru - Казахстан Хоккей

Спортивным директором «Адмирала» стал Павел Житков.

Ранее сообщалось, что 39-летний менеджер подпишет двухлетнее соглашение.

Житков – в прошлом вратарь, он играл в чемпионате Казахстана и в Высшей хоккейной лиге. Участник Универсиады и чемпионата мира 2010 года. Мастер спорта международного класса Республики Казахстан. Спортивную карьеру закончил в 2016 году.

После работал в хоккейном клубе «Сарыарка» (Казахстан, ВХЛ) на должностях начальника команды и заместителя директора клуба. С 2018 по 2021 год занимал должность директора.

Последнее место работы – хоккейный клуб «Арлан» (чемпионат Республики Казахстан), в котором он работал в качестве спортивного директора.

У «Адмирала» 8 поражений в 9 последних матчах, команда идет последней на Востоке, набрав 15 очков в 22 матчах.

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