Павел Житков стал спортивным директором «Адмирала»

Спортивным директором «Адмирала» стал Павел Житков.

Ранее сообщалось, что 39-летний менеджер подпишет двухлетнее соглашение.

Житков – в прошлом вратарь, он играл в чемпионате Казахстана и в Высшей хоккейной лиге. Участник Универсиады и чемпионата мира 2010 года. Мастер спорта международного класса Республики Казахстан. Спортивную карьеру закончил в 2016 году.

После работал в хоккейном клубе « » (Казахстан, ) на должностях начальника команды и заместителя директора клуба. С 2018 по 2021 год занимал должность директора.

Последнее место работы – хоккейный клуб « » (чемпионат Республики Казахстан), в котором он работал в качестве спортивного директора.

У « » 8 поражений в 9 последних матчах, команда идет последней на Востоке, набрав 15 очков в 22 матчах.