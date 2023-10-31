Радулов не сыграет со СКА. Форвард «Ак Барса» из-за травмы пропустит 2-й матч подряд

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов не сыграет против СКА.

37-летний капитан казанцев пропустит вторую игру Фонбет чемпионата подряд. Ранее он не играл против «Нефтехимика». До этого провел все 22 матча в сезоне.

По данным «Бизнес Online», у Александра есть небольшое повреждение.

На счету Радулова 22 (8+14) очка в 22 матчах сезона. Он вместе с Вадимом Шипачевым лидирует в гонке бомбардиров казанской команды.

Подробная статистика выступлений хоккеиста – здесь.