Радулов не сыграет со СКА. Форвард «Ак Барса» из-за травмы пропустит 2-й матч подряд
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов не сыграет против СКА.
37-летний капитан казанцев пропустит вторую игру Фонбет чемпионата КХЛ подряд. Ранее он не играл против «Нефтехимика». До этого Радулов провел все 22 матча в сезоне.
По данным «Бизнес Online», у Александра есть небольшое повреждение.
На счету Радулова 22 (8+14) очка в 22 матчах сезона. Он вместе с Вадимом Шипачевым лидирует в гонке бомбардиров казанской команды.
Подробная статистика выступлений хоккеиста – здесь.
Команде желаю удачи и победы.
Мистер Кеневилл приходи в АБ, а. Молодых тейвзов делати уже тута как когда то в Чикаго