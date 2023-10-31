Радулов не сыграет со СКА. Форвард «Ак Барса» из-за травмы пропустит 2-й матч подряд

Теги Ак Барс СКА травмы Александр Радулов КХЛ Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов не сыграет против СКА.

37-летний капитан казанцев пропустит вторую игру Фонбет чемпионата КХЛ подряд. Ранее он не играл против «Нефтехимика». До этого Радулов провел все 22 матча в сезоне.

По данным «Бизнес Online», у Александра есть небольшое повреждение.

На счету Радулова 22 (8+14) очка в 22 матчах сезона. Он вместе с Вадимом Шипачевым лидирует в гонке бомбардиров казанской команды.

Подробная статистика выступлений хоккеиста – здесь.

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7 комментариев

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Tina
Очень жаль, команде нехватает его заряда на игре. Шипа тоже травмирован.
Команде желаю удачи и победы.
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Machine Head
Ох , как повезло середняку. Вынос тела должен состояться при любых условиях, в любую погоду , хоть и с меньшим счетом. Казань не подведите.
+4
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+1
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Антон Некрасов
ну вот ...тогда можно и не смотреть , раз шипы нет и Раду...а курчавая девка будет радоваться , как будто канадцев победила...оч жаль
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srs
Ответ srs
Тут конечно нужны молодые и наглые, а как такое представить при дедушке Билли. Скорее всего Седого стоило обменять через расторжение в Сибирь на Давида Семеновича Немировски?
Так дальше ведь нельзя. Как в 2015-х плюс-минус в АБ может случится наплыв клиентов агента Романова, родственника Билялетдинова. Не остаться нитолько жафяровых, но и других игровиков. Ведь Середняк с огромным бюджетом зрелище еще то, не для слабонервных
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srs
Ответ srs
Тут конечно нужны молодые и наглые, а как такое представить при дедушке Билли. Скорее всего Седого стоило обменять через расторжение в Сибирь на Давида Семеновича Немировски?
С другой стороны зачем новосибирскому клубу такое счастье. Убрать трусливого Марти(не для Кахаэль) и взять самого Атца антихоккея Билли.
Мистер Кеневилл приходи в АБ, а. Молодых тейвзов делати уже тута как когда то в Чикаго
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Дмитрий9779
Ответ Антон Некрасов
ну вот ...тогда можно и не смотреть , раз шипы нет и Раду...а курчавая девка будет радоваться , как будто канадцев победила...оч жаль
У СКА травмированы 2 основных защитника Фальковский и Педан + целая тройка основы Лайпсик,Воробьёв,Зыков.Так что не ной.
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