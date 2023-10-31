«Анахайм» выиграл 4 подряд матча на выезде впервые с декабря 2013 года. Клуб идет на 6-м месте на Западе

«Анахайм» выиграл 4 подряд матча на выезде впервые с декабря 2013 года.

«Дакс» обыграли «Питтсбург» (4:3) в регулярном чемпионате .

До этого команда под руководством справилась с «Коламбусом» (3:2 ОТ), «Бостоном» (4:3 ОТ) и «Филадельфией» (7:4).

Серия из четырех побед подряд на выезде – первая с сезона-2013/14, когда клубу удалось сделать это в декабре.

С 10 очками в 9 играх « » идет на 6-м месте в Западной конференции. В прошлом сезоне «Дакс» заняли последнее место в регулярке.

«Питтсбург» проиграл «Анахайму», пропустив решающий гол в большинстве на 59:47. Клуб идет последним на Востоке при 5 поражениях в последних 6 играх