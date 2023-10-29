Алексей Дементьев: «Панарин показывает максимально продуктивную игру. У него сильнейшая внутренняя мотивация»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Алексей Дементьев Артемий Панарин Хоккей

Алексей Дементьев высказался об игре Артемия Панарина в нынешнем сезоне.

В активе форварда «Рейнджерс» 12 (4+8) очков в 8 матчах НХЛ.

«Все мы помним, что в начале сентября Панарин очень критично относился к себе и к своей игре в прошедшем сезоне. Нет ничего удивительного, что он с совершенно иным настроем подходит к игре в этом сезоне и показывает ее очень продуктивно.

Артемию очень важно сохранить стабильность, которая нужна любому игроку и, надеюсь, что он с этим сможет справиться. Дай Бог, чтобы было здоровье, а мастерства у него очень много.

Я не думаю, что присутствие тренера Питера Лавиолетта в «Рейнджерс» имело какое-то влияние на состояние, моральное отношение Панарина к игре.

Думаю, у Артемия присутствует сильнейшая внутренняя мотивация, было определенное недовольство в прессе после прошедшего сезона и плей-офф. Думаю, все эти маленькие звоночки, которые были до этого, как раз повлияли на то, что Артемий показывает свою максимально продуктивную игру», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

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