Питер Лавиолетт: «Панарин оказывает огромное влияние на игру тем, как он выступает, как борется. Не только в нападении, но и в защите»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Питер Лавиолетт поделился мнением об игре Артемия Панарина.

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче с «Сиэтлом». Всего на его счету 7 (3+4) баллов в 5 играх.

«Я думаю, он играет очень хорошо.

Я думаю, что он оказывает огромное влияние на игру тем, как он выступает, как он борется. Не только в нападении, но и в защите»,– сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Панарин сделал дубль в матче против «Сиэтла» и стал 1-й звездой. У него 3+4 в 5 играх

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