Форвард «Аризоны» Карконе сделал хет-трик в матче с «Чикаго». До этого у 27-летнего игрока было 7 шайб в 36 играх в НХЛ за карьеру

Теги Чикаго Аризона НХЛ Майкл Карконе Хоккей

27-летний форвард «Аризоны» Майкл Карконе сделал хет-трик в матче с «Чикаго».

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Карконе набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой. 

Хет-трик стал для него первым в лиге. До этого матча на его счету было 7 шайб в 36 играх в лиге. Большую часть карьеры Карконе провел в АХЛ (398 матчей, 267 очков, 123+144). 

В этом году он также стал чемпионом мира в составе сборной Канады (10 игр на турнире и 6 очков, 3+3). 

1 комментарий

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Vyacheslav Markosyan
давайте похлопаем этому парню👏
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