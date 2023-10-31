Форвард «Аризоны» Карконе сделал хет-трик в матче с «Чикаго». До этого у 27-летнего игрока было 7 шайб в 36 играх в НХЛ за карьеру

27-летний форвард «Аризоны» Майкл Карконе сделал хет-трик в матче с «Чикаго».

«Койотис» разгромили «Блэкхокс» (8:1) в матче регулярного чемпионата .

Карконе набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой.

Хет-трик стал для него первым в лиге. До этого матча на его счету было 7 шайб в 36 играх в лиге. Большую часть карьеры Карконе провел в АХЛ (398 матчей, 267 очков, 123+144).

В этом году он также стал чемпионом мира в составе сборной Канады (10 игр на турнире и 6 очков, 3+3).