Хейнен вернулся в «Бостон». Клуб подписал форварда до конца сезона, зарплата – 775 тысяч долларов

Теги переходы Питтсбург Бостон НХЛ Дэнтон Хейнен Хоккей

Форвард Дэнтон Хейнен вернулся в «Бостон».

«Брюинс» заключили с 28-летним игроком односторонний контракт до конца сезона, кэпхит – 775 тысяч долларов. 

28-летний нападающий сегодня принял участие в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ). Ранее он прошел с командой тренировочный лагерь. 

«Бостон» был первым клубом канадца в карьере в НХЛ. Он дебютировал в составе «Брюинс» в сезоне-2016/17. 

Всего у него 413 матчей в лиге и 176 (70+106) очков. В 40 играх плей-офф – 12 (6+6) баллов. 

Минувший сезон он провел в «Питтсбурге» (65 игр, 22 очка, 8+14), с которым прошлым летом подписал контракт на год и 1 млн долларов. 

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