«Бостон» пригласил Хейнена на просмотр. Форвард начинал карьеру в НХЛ в клубе

«Бостон» пригласил форварда Дэнтона Хейнена на просмотр.

28-летний нападающий приедет в тренировочный лагерь клуба.

«Бостон» – первый клуб канадца в карьере в . Он дебютировал в составе «Брюинс» в сезоне-2016/17.

Всего у него 413 матчей в лиге и 176 (70+106) очков. В 40 играх плей-офф – 12 (6+6) баллов.

Минувший сезон он провел в « » (65 игр, 22 очка, 8+14), с которым прошлым летом подписал контракт на год и 1 млн долларов.