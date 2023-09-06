«Бостон» пригласил Хейнена на просмотр. Форвард начинал карьеру в НХЛ в клубе
«Бостон» пригласил форварда Дэнтона Хейнена на просмотр.
28-летний нападающий приедет в тренировочный лагерь клуба.
«Бостон» – первый клуб канадца в карьере в НХЛ. Он дебютировал в составе «Брюинс» в сезоне-2016/17.
Всего у него 413 матчей в лиге и 176 (70+106) очков. В 40 играх плей-офф – 12 (6+6) баллов.
Минувший сезон он провел в «Питтсбурге» (65 игр, 22 очка, 8+14), с которым прошлым летом подписал контракт на год и 1 млн долларов.
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