«Анахайм» выиграл 3 подряд матча на выезде впервые с апреля 2021 года. Следующий соперник – «Питтсбург»

Теги Питтсбург Филадельфия Анахайм НХЛ Грег Кронин Хоккей

«Анахайм» выиграл 3 подряд матча на выезде впервые с апреля 2021 года.

«Дакс» обыграли «Филадельфию» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ

До этого команда под руководством Грега Кронина справилась с «Коламбусом» (3:2 ОТ) и «Бостоном» (4:3 ОТ). 

Серия из трех побед подряд на выезде – первая с сезона-2020/21, когда клубу удалось сделать это в апреле. 

С 8 очками в 8 играх «Анахайм» идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе. Команда завершит турне по Востоку матчем с «Питтсбургом» 30 октября (31 октября в 02:00 по московскому времени). 

«Питтсбург» проиграл 4 из последних 5 матчей, пропуская не менее 4 шайб при поражениях. Клуб идет 15-м на Востоке

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий