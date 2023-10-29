«Анахайм» выиграл 3 подряд матча на выезде впервые с апреля 2021 года. Следующий соперник – «Питтсбург»

«Анахайм» выиграл 3 подряд матча на выезде впервые с апреля 2021 года.

«Дакс» обыграли «Филадельфию» (7:4) в регулярном чемпионате .

До этого команда под руководством справилась с «Коламбусом» (3:2 ОТ) и «Бостоном» (4:3 ОТ).

Серия из трех побед подряд на выезде – первая с сезона-2020/21, когда клубу удалось сделать это в апреле.

С 8 очками в 8 играх « » идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе. Команда завершит турне по Востоку матчем с « » 30 октября (31 октября в 02:00 по московскому времени).

«Питтсбург» проиграл 4 из последних 5 матчей, пропуская не менее 4 шайб при поражениях. Клуб идет 15-м на Востоке