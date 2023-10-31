Любушкин о 2-м номере драфта Лео Карлссоне: «Впечатлен его игрой, очень талантливый парень: быстрый, хорошие руки и мышление. Помогает «Анахайму»

Илья Любушкин высоко оценил 2-го номера драфта Лео Карлссона.

«Очень впечатлен его игрой, очень талантливый парень. У него достаточно большие габариты, очень быстрый, хорошие руки, хорошее игровое мышление. Очень помогает нашей команде.

Ощущения от побед хорошие, потому что выигрывать всегда приятно, обычно всегда хорошее настроение после успеха, хорошие эмоции в раздевалке. Надо продолжать в том же духе. С «Филадельфией» (7:4) мы реализовывали свои моменты, плюс у нас хорошо сыграл вратарь», – сказал защитник «Анахайма».

Напомним, 18-летний Карлссон в 4 матчах регулярного сезона набрал 3 очка (2+1).