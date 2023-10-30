Любушкин о Минтюкове: «Потенциал огромный, по нему не скажешь, что он только пришел в НХЛ. Надеюсь, станет топовым защитником»

Илья Любушкин поделился мнением об игре Павла Минтюкова.

19-летний защитник «Анахайма» набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах чемпионата НХЛ.

«Думаю, потенциал у него огромный. Он играет уже в очень зрелый хоккей, и по нему не скажешь, что он только пришел в лигу и ему всего лишь 19 лет.

Это достаточно зрелый и мастеровитый игрок, который не тушуется и не стесняется ничего на льду. Я надеюсь, что Павел продолжит в том же духе и станет топовым защитником в НХЛ.

Думаю, после драфта он был еще достаточно молодой, и организация решила дать ему еще сезон поиграть в хоккейной лиге Онтарио. С этого года он физически более окреп. Клуб на него рассчитывает и взял его как надежного, крепкого игрока.

Что касается того, почему его поставили ко мне, то это видение тренерского штаба. Возможно, это потому, что мы говорим на одном и том же языке, и мне проще ему что-то подсказать, объяснить.

Плюс мы сыграли пару матчей в предсезонке, и, думаю, у нас достаточно хорошо получилось. Поэтому они решили ничего не менять, и мы начали сезон вместе.

Павел – двустороннний игрок. Он очень хорошо играет как в зоне обороны, так и в зоне атаки. Мы друг друга страхуем, и это взаимосвязано», – сказал защитник «Анахайма» Илья Любушкин.