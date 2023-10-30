2-й номер драфта Лео Карлссон пропускает некоторые матчи из-за плана «Анахайма» по развитию игрока. Агент заявил: «Отлично. Будет больше энергии и сил»

Теги Анахайм НХЛ Мэтт Китор Лео Карлссон Хоккей

Агент Лео Карлссона прокомментировал игровую практику хоккеиста в НХЛ.

18-летний нападающий и второй номер драфта НХЛ-2023 провел лишь четыре матча в нынешнем сезоне, набрав 3 (2+1) очка.

Форвард пропускает некоторые матчи по специальному плану развития, который разработал клуб.

«Это отличный план. Потому что он не устанет. У игрока будет больше энергии и больше сил. Я не думаю, что «Анахайм» планирует выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Хотя кто знает.

Я просто думаю, что для Лео это то же самое, что он делал бы, если бы играл в Европе, но он делает это в НХЛ.

Для 18-летнего парня, который, вероятно, физически все еще растет, это имеет смысл.

Мне нравится, насколько прогрессивно в клубе к этому отнеслись и как они используют спортивную науку», – сказал агент хоккеиста Мэтт Китор.

8 комментариев

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boxellevogue
Если Анахайм все сделает правильно , то его составу можно будет позавидовать. Возьмут пару дядек в боттом и вперед за кубком ( хотелось бы Кори Перри )))
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йозе марино
Ответ boxellevogue
Если Анахайм все сделает правильно , то его составу можно будет позавидовать. Возьмут пару дядек в боттом и вперед за кубком ( хотелось бы Кори Перри )))
не надо Перри, а то проиграют в финале)
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+2
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boxellevogue
Ответ йозе марино
не надо Перри, а то проиграют в финале)
Но если я увижу Перри с кубком в форме Уток - я начну плакать )
+2
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+2
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boxellevogue
Ответ йозе марино
не надо Перри, а то проиграют в финале)
Резонно)
+1
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dosatuy
Ответ йозе марино
не надо Перри, а то проиграют в финале)
ну хоть раз за много лет до финала дойдут а то в хвосте вне плей офф в основном
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Maxim Shumov
По системе Йозе работают
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Stas_M
Ответ boxellevogue
Если Анахайм все сделает правильно , то его составу можно будет позавидовать. Возьмут пару дядек в боттом и вперед за кубком ( хотелось бы Кори Перри )))
Это в каком году у них будет такой состав, чтобы за кубок бороться и при этом Перри еще играл?)
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йозе марино
Ответ boxellevogue
Но если я увижу Перри с кубком в форме Уток - я начну плакать )
так найди фотки с 2007 года))
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