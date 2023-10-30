2-й номер драфта Лео Карлссон пропускает некоторые матчи из-за плана «Анахайма» по развитию игрока. Агент заявил: «Отлично. Будет больше энергии и сил»

Агент Лео Карлссона прокомментировал игровую практику хоккеиста в НХЛ.

18-летний нападающий и второй номер драфта НХЛ-2023 провел лишь четыре матча в нынешнем сезоне, набрав 3 (2+1) очка.

Форвард пропускает некоторые матчи по специальному плану развития, который разработал клуб.

«Это отличный план. Потому что он не устанет. У игрока будет больше энергии и больше сил. Я не думаю, что « » планирует выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Хотя кто знает.

Я просто думаю, что для Лео это то же самое, что он делал бы, если бы играл в Европе, но он делает это в НХЛ.

Для 18-летнего парня, который, вероятно, физически все еще растет, это имеет смысл.

Мне нравится, насколько прогрессивно в клубе к этому отнеслись и как они используют спортивную науку», – сказал агент хоккеиста Мэтт Китор.