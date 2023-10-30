Кокорев про 1:6: «Динамо» – очень сильная команда, но игроки «Сочи» просто не выполнили установку»

Теги КХЛ Дмитрий Кокорев Динамо Сочи Хоккей

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение от московским «Динамо» (1:6).

«Готовились к серьезному сопернику. Знали, что «Динамо» – это очень сильная команда во всех компонентах – и в бросках, и в передачах, и в силовой игре.

Но что касается нас, то просто элементарно не выполнили ту установку, которую им предложили, в том плане, что проиграли все стыки, где-то борьбу проигрывали, и за счет этого так и сложилась игра. Мы проиграли матч.

Следующий матч? Сейчас немного поговорили с ребятами. Будем готовиться к завтра. Считаю, что надо сделать работу над ошибками. Каждому надо подумать, как он сегодня сыграл, и не допускать совершенных ошибок, выйти и сыграть только на победу», – сказал Дмитрий Кокорев. 

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1 комментарий

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Machine Head
Завтра посмотрим. Желаю Динамо не расслаблять булки и продолжить сегодняшнюю серий забитых шайб. Хотя завтра не стоит ждать много забитых голов.
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