Форвард «Ак Барса» Кателевский об 1:2 от «Нефтехимика»: «Мы их перебросали и передавили, но нам не повезло»
Дмитрий Кателевский подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (1:2).
– Могла ли сложиться игра иначе, если бы команда не пропустила в начале?
– Соперник был заряжен на игру, на агрессию. Мы их перебросали и передавили, но нам не повезло. Разберем ошибки, пропущенные голы и будем готовиться дальше.
– Учитывая все факторы, можно ли сказать, что вам просто не повезло?
– После гола появились дополнительные эмоции, но нам не повезло.
– В следующем матче будете злее?
– Да, конечно. Сейчас будет сложный соперник [СКА], но мы будем готовиться и идти вперед, – сказал форвард «Ак Барса».
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