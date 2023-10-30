Форвард «Ак Барса» Кателевский об 1:2 от «Нефтехимика»: «Мы их перебросали и передавили, но нам не повезло»

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Дмитрий Кателевский Хоккей

Дмитрий Кателевский подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (1:2).

– Могла ли сложиться игра иначе, если бы команда не пропустила в начале? 

– Соперник был заряжен на игру, на агрессию. Мы их перебросали и передавили, но нам не повезло. Разберем ошибки, пропущенные голы и будем готовиться дальше.

– Учитывая все факторы, можно ли сказать, что вам просто не повезло?

– После гола появились дополнительные эмоции, но нам не повезло.

– В следующем матче будете злее?

– Да, конечно. Сейчас будет сложный соперник [СКА], но мы будем готовиться и идти вперед, – сказал форвард «Ак Барса».

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2 комментария

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Волк16
в такой игре изначально не могло повезти! игры правда давно нет, да почти ещё и не было! вратари всю дорогу тащили...лучше тренируйтесь и языком не балабольте
+6
0
+6
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Tina
Ответ Волк16
в такой игре изначально не могло повезти! игры правда давно нет, да почти ещё и не было! вратари всю дорогу тащили...лучше тренируйтесь и языком не балабольте
Да он то играет, старается парень, а вот "звездуны" не хотят
+1
0
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