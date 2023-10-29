Билялетдинов об 1:2 от «Нефтехимика»: «Ак Барсу» не хватило хладнокровия. Мы играли неплохо, создавали много моментов»
Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча против «Нефтехимика» (1:2).
– В принципе мы играли сегодня неплохо и создавали очень много моментов. Не хватило нам хладнокровия. А в целом-то в одной зоне играли.
Допустили в начале ошибки, пропустили две ненужные шайбы. Но даже в такой ситуации команда работала, мы создавали массу моментов, повторюсь. Над отдать должное вратарю соперника, он здорово сыграл.
– С чем связано отсутствие Александра Радулова в составе сегодня?
– У него маленькая травма.
– Вы вдвое перебросали соперника, но не смогли забить. Чего не хватило?
– Хладнокровия.
– «Нефтехимик» смог вас чем-то удивить сегодня?
– Соперник обычно так и играет – самоотверженно.
– По ходу игры вы перетасовали звенья, поменяли местами Семена Терехова и Илью Сафонова. С чем это связано?
– Это было запланировано.
– Показалось, что в первом периоде ваша команда проиграла сопернику в движении.
– Я не соглашусь с этим, в движении мы совершенно не проиграли. Нам, может быть, не хватило той активности, которая была во втором и третьем периодах. Но это не связано с движением – соперник оборонялся, хорошо играл в средней зоне. Поэтому были определенные сложности.
– Без Вадима Шипачева «Ак Барс» проиграл два матча подряд, сегодня не было и Радулова. Настолько большая зависимость результатов от лидеров?
– Конечно, эти игроки имеют значимость в команде, они лидеры, играют в большинстве, очень много забивают. В этот раз не получилось, да. Но кроме них есть команда и ребята, которые обязаны забивать. Вот с этой задачей мы не справились сегодня.
– Вас расстраивает, что они не забивают?
– Конечно, расстраивает, а как же.
– Почему именно Кирилл Семенов вышел не реализацию буллита в концовке?
– Он неплохо их реализует, один из лидеров в команде по ним, – сказал нлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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