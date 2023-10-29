Билялетдинов об 1:2 от «Нефтехимика»: «Ак Барсу» не хватило хладнокровия. Мы играли неплохо, создавали много моментов»

Теги Ак Барс Нефтехимик травмы Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Кирилл Семенов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча против «Нефтехимика» (1:2).

– В принципе мы играли сегодня неплохо и создавали очень много моментов. Не хватило нам хладнокровия. А в целом-то в одной зоне играли.

Допустили в начале ошибки, пропустили две ненужные шайбы. Но даже в такой ситуации команда работала, мы создавали массу моментов, повторюсь. Над отдать должное вратарю соперника, он здорово сыграл.

– С чем связано отсутствие Александра Радулова в составе сегодня?

– У него маленькая травма.

– Вы вдвое перебросали соперника, но не смогли забить. Чего не хватило?

– Хладнокровия.

– «Нефтехимик» смог вас чем-то удивить сегодня?

– Соперник обычно так и играет – самоотверженно.

– По ходу игры вы перетасовали звенья, поменяли местами Семена Терехова и Илью Сафонова. С чем это связано?

– Это было запланировано.

– Показалось, что в первом периоде ваша команда проиграла сопернику в движении.

– Я не соглашусь с этим, в движении мы совершенно не проиграли. Нам, может быть, не хватило той активности, которая была во втором и третьем периодах. Но это не связано с движением – соперник оборонялся, хорошо играл в средней зоне. Поэтому были определенные сложности.

– Без Вадима Шипачева «Ак Барс» проиграл два матча подряд, сегодня не было и Радулова. Настолько большая зависимость результатов от лидеров?

– Конечно, эти игроки имеют значимость в команде, они лидеры, играют в большинстве, очень много забивают. В этот раз не получилось, да. Но кроме них есть команда и ребята, которые обязаны забивать. Вот с этой задачей мы не справились сегодня.

– Вас расстраивает, что они не забивают?

– Конечно, расстраивает, а как же.

– Почему именно Кирилл Семенов вышел не реализацию буллита в концовке?

– Он неплохо их реализует, один из лидеров в команде по ним, – сказал нлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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3 комментария

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ВОЛКОДАВ
НХ молодцы, вплотную к 5 месту подобрались уже
+1
0
+1
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Огюст
Без Радулова Ак Барс совсем другая команда и я не только об Этой встрече ,где Нефтехимик им не позволил забить больше одной шайбы и победил !
0
0
0
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