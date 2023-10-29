Билялетдинов об 1:2 от «Нефтехимика»: «Ак Барсу» не хватило хладнокровия. Мы играли неплохо, создавали много моментов»

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча против «Нефтехимика» (1:2).

– В принципе мы играли сегодня неплохо и создавали очень много моментов. Не хватило нам хладнокровия. А в целом-то в одной зоне играли.

Допустили в начале ошибки, пропустили две ненужные шайбы. Но даже в такой ситуации команда работала, мы создавали массу моментов, повторюсь. Над отдать должное вратарю соперника, он здорово сыграл.

– С чем связано отсутствие в составе сегодня?

– У него маленькая травма.

– Вы вдвое перебросали соперника, но не смогли забить. Чего не хватило?

– Хладнокровия.

– « » смог вас чем-то удивить сегодня?

– Соперник обычно так и играет – самоотверженно.

– По ходу игры вы перетасовали звенья, поменяли местами Семена Терехова и Илью Сафонова. С чем это связано?

– Это было запланировано.

– Показалось, что в первом периоде ваша команда проиграла сопернику в движении.

– Я не соглашусь с этим, в движении мы совершенно не проиграли. Нам, может быть, не хватило той активности, которая была во втором и третьем периодах. Но это не связано с движением – соперник оборонялся, хорошо играл в средней зоне. Поэтому были определенные сложности.

– Без Вадима Шипачева «Ак Барс» проиграл два матча подряд, сегодня не было и Радулова. Настолько большая зависимость результатов от лидеров?

– Конечно, эти игроки имеют значимость в команде, они лидеры, играют в большинстве, очень много забивают. В этот раз не получилось, да. Но кроме них есть команда и ребята, которые обязаны забивать. Вот с этой задачей мы не справились сегодня.

– Вас расстраивает, что они не забивают?

– Конечно, расстраивает, а как же.

– Почему именно вышел не реализацию буллита в концовке?

– Он неплохо их реализует, один из лидеров в команде по ним, – сказал нлавный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.