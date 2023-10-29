«Металлург» проиграл 5-й матч подряд

Теги Металлург Мг Лада КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» проиграл пятый матч КХЛ подряд.

Команда тренера Андрея Разина уступила «Ладе» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Металлург» занимает второе место на Востоке, набрав 32 очка после 26 игр.

В следующем матче, 31 октября, клуб сыграет с «Барысом».

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
Какой кошмар!!! И снова ДРОНОВ!!! Вот точно такие же передачи делает данный индивидуум на протяжении всей карьеры. Одинаково бесполезен как в защите, так и в нападении. И если раньше хоть забивал (и за это можно было прощать ошибки в обороне), то сейчас деградация на лицо.
Второй такой же - Яковлев. Сегодня 2 шайбы и просто откатывается к своим воротам, позволяя из под себя наносить броски.
Ничего не меняется в игре Металлурга. Нет, все той же, командной игры. В большинстве, опять бросок или с синей, или с фланга. На пятаке пусто.
При выходе 2 в 1 никакой выдумки, никаких передач, каждый пытается забить сам.
Когда же начнет попадать (хотя бы просто попадать) в ворота Михайлис? Что ни бросок, то мимо!
Никогда не понимал, что значит спад у команды. У японцев есть поговорка: «Человек как меч, либо делает свое дело, либо он тупой». В Металлурге единицы делают свою работу. Это же касается и ТШ!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magnit102
Пора уже применять жёсткие меры!!!Сладкая парочка Яковлев -Дронов,это вообще шедевр.... Настоящий ЯД команды, травят всё вокруг..... Андрей Владимирович,пора открывать санкции!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Оборона это просто ужас, Дронова после попытки уехать в НХЛ как будто подменили
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НиколайВ
позорище ,Разин просто стоит молча, другие тренера подбадривают орут где надо а этот просто стоит с каменным лицом,это ему не Северсталь в Металлурге так не прокатит, я сразу сказал если до середины ноября будут играть и набирать очки до конца сезона Разина не выкинут, а если нет то обратно в Северсталь, и я считаю кресло уже зашаталось.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
102RUS174
У металлурга просто кошмар что творится в обороне, где тренер отвечающий за оборону или кто там еще? почему он зарплату за это получает? почему разин не делает ротацию в команде ,одни и те же ошибки ,посадите Дронова вместе с Яковлевым на скамейку до конца декабря или вовсе отправьте в вхл зачем металлургу такие защитники! с такой игрой вы скоро на 8 месте таблицы окажитесь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
Ответ urec18@mail.ru
РАЗ,ДВА,ТРИ ,ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ВЫХОДИ
Все не настолько плохо, чтобы поминать его)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
Ответ PearlG
Капитанскую литеру, как можно было Яковлеву отдавать? Её должен носить лидер, ежесекундно доказывающий на льду делом,что заслужил это звание, а не фигурист, выполняющий произвольную программу в неспешном темпе, максимально сберегая силы и здоровье. Дронов понятно никуда не денется, крыша комбината, но с остальными "якорями", можно же что нибудь придумать, пусть сядут пару недель на трибуны отдохнут, подумают.
Как мне здесь ответили на подобный вопрос, что Яковлева капитаном выбрала команда. Непонятно только за какие заслуги?
Взять, например, Радулова (лично мне он не очень нравится), но, то какая энергия от него на площадке, эти эмоции заслуживают уважения. А от Яковлева какая польза?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PearlG
Ответ Stepan Moris
Какой кошмар!!! И снова ДРОНОВ!!! Вот точно такие же передачи делает данный индивидуум на протяжении всей карьеры. Одинаково бесполезен как в защите, так и в нападении. И если раньше хоть забивал (и за это можно было прощать ошибки в обороне), то сейчас деградация на лицо. Второй такой же - Яковлев. Сегодня 2 шайбы и просто откатывается к своим воротам, позволяя из под себя наносить броски. Ничего не меняется в игре Металлурга. Нет, все той же, командной игры. В большинстве, опять бросок или с синей, или с фланга. На пятаке пусто. При выходе 2 в 1 никакой выдумки, никаких передач, каждый пытается забить сам. Когда же начнет попадать (хотя бы просто попадать) в ворота Михайлис? Что ни бросок, то мимо! Никогда не понимал, что значит спад у команды. У японцев есть поговорка: «Человек как меч, либо делает свое дело, либо он тупой». В Металлурге единицы делают свою работу. Это же касается и ТШ!
Капитанскую литеру, как можно было Яковлеву отдавать? Её должен носить лидер, ежесекундно доказывающий на льду делом,что заслужил это звание, а не фигурист, выполняющий произвольную программу в неспешном темпе, максимально сберегая силы и здоровье. Дронов понятно никуда не денется, крыша комбината, но с остальными "якорями", можно же что нибудь придумать, пусть сядут пару недель на трибуны отдохнут, подумают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PearlG
Ответ Юрий Ширинкин
автобусные ноги?
Дроновские руки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newyork13
Это истинный металлург, то что было в начале, это так удачу ловили и все
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xell
Нужно менять всю защиту и вратарей. Иначе даже в 8 впервые в истории не попадут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urec18@mail.ru
РАЗ,ДВА,ТРИ ,ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ВЫХОДИ
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИМПЕРАТОР СПОРТСА
В какие же дрова превратились некогда лидеры конференции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Разин, однако, довольно качественную Северсталь из Магнитки сделал )) Даже лидировали какое-то время )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igbin
Ответ urec18@mail.ru
РАЗ,ДВА,ТРИ ,ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ВЫХОДИ
Эх, не ценили Петровича. Далеко теперь Петрович, не дозовешься.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Ширинкин
автобусные ноги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igbin
Ответ НиколайВ
позорище ,Разин просто стоит молча, другие тренера подбадривают орут где надо а этот просто стоит с каменным лицом,это ему не Северсталь в Металлурге так не прокатит, я сразу сказал если до середины ноября будут играть и набирать очки до конца сезона Разина не выкинут, а если нет то обратно в Северсталь, и я считаю кресло уже зашаталось.
Кто ж его теперь в Северсталь возьмет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НиколайВ
Ответ Igbin
Кто ж его теперь в Северсталь возьмет?
хоть куда только не в металлург, не до Рост он до металлурга, стремно смотреть, зря Коростелева отдали, Петрунин пустышка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dragon10
Ответ Igbin
Кто ж его теперь в Северсталь возьмет?
Возможно, это временно, но Северсталь без Разина в данный момент показывает хоккей интереснее, чем Ммг с ним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гость 57
Ответ НиколайВ
позорище ,Разин просто стоит молча, другие тренера подбадривают орут где надо а этот просто стоит с каменным лицом,это ему не Северсталь в Металлурге так не прокатит, я сразу сказал если до середины ноября будут играть и набирать очки до конца сезона Разина не выкинут, а если нет то обратно в Северсталь, и я считаю кресло уже зашаталось.
Вы на нашего автомобильного Заварухина посмотрите, там кресло уже упало!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий