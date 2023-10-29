«Металлург» проиграл 5-й матч подряд
«Металлург» проиграл пятый матч КХЛ подряд.
Команда тренера Андрея Разина уступила «Ладе» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Металлург» занимает второе место на Востоке, набрав 32 очка после 26 игр.
В следующем матче, 31 октября, клуб сыграет с «Барысом».
Второй такой же - Яковлев. Сегодня 2 шайбы и просто откатывается к своим воротам, позволяя из под себя наносить броски.
Ничего не меняется в игре Металлурга. Нет, все той же, командной игры. В большинстве, опять бросок или с синей, или с фланга. На пятаке пусто.
При выходе 2 в 1 никакой выдумки, никаких передач, каждый пытается забить сам.
Когда же начнет попадать (хотя бы просто попадать) в ворота Михайлис? Что ни бросок, то мимо!
Никогда не понимал, что значит спад у команды. У японцев есть поговорка: «Человек как меч, либо делает свое дело, либо он тупой». В Металлурге единицы делают свою работу. Это же касается и ТШ!
Взять, например, Радулова (лично мне он не очень нравится), но, то какая энергия от него на площадке, эти эмоции заслуживают уважения. А от Яковлева какая польза?