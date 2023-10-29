«Металлург» проиграл 5-й матч подряд

«Металлург» проиграл пятый матч КХЛ подряд.

Команда тренера уступила «Ладе» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент « » занимает второе место на Востоке, набрав 32 очка после 26 игр.

В следующем матче, 31 октября, клуб сыграет с «Барысом».