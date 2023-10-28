Акользин о серии поражений «Металлурга»: «Надо сплотиться и вместе вылезать из этой небольшой ямы. Откинуть негатив на второй план»

Теги Металлург Мг КХЛ Павел Акользин Максим Карпов Хоккей

Павел Акользин высказался о спаде «Металлурга».

Поражение от «Трактора» (1:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ стало для магнитогорцев четвертым подряд. 

– Мы проиграли «Трактору» дома и хотелось взять реванш, но, к сожалению, не удалось. Где-то, может, ребята перегорели. Откровенно говоря, игра не получилась. Поэтому такой результат.

– У вас уже шесть заброшенных шайб в октябре. В чем секрет такой результативности?

– Хорошие партнеры, отсюда и такой результат. Вот Максим Карпов отдал мне великолепную передачу. Мне остается только попасть в ворота и забить гол.

– У команды сейчас спад?

– Где-то присутствует игровой спад, но нам надо сплотиться и вместе вылезать из этой небольшой ямы. Мы преодолеем это только совместно командой и тренерским штабом. Надо собраться и откинуть негативные эмоции на второй план. Нужно показывать тот хоккей, в который мы играли в сентябре, – сказал форвард «Металлурга». 

1 комментарий

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Нужны играющие легионеры и желательно стабильный вратарь
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