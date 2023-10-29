Квочко о России U20 на Кубке Будущего: «Хотелось на МЧМ, но играем там, где дают. Когда на груди видишь герб России – сразу хочется показать лучшие качества»

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Илья Квочко рассказал о подготовке молодежной сборной России к Кубку Будущего.

Соперниками команды Николая Воеводина станут молодежные сборные Беларуси и Казахстана, а также юниорская сборная России U‑18. Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 6 ноября. 

– Расскажите, как проходит подготовка к турниру?

– Подготовка проходит хорошо. Команда тренируется, отдыхает, в общем, все идет по плану. Пока знакомимся друг с другом.

– Какие цели ставите себе на турнир?

– Хочу показать хорошую качественную игру, поиграть с новыми партнерами и научиться чему‑то, что не умел раньше. Мы хотим побеждать за счет сплоченности и правильных действий на льду.

– Беларусь и Казахстан пока далеко не сильнейшие сборные. Как грамотно настроиться на матчи с этими командами?

– Когда играешь за сборную России, ты обязан выкладываться на сто процентов и играть на пределе своих возможностей. Приятно, когда видишь на груди герб России – сразу хочется показать свои лучшие качества. Ждем аншлагов и поддержки от болельщиков.

– В силу политической обстановки вам не удастся сыграть на МЧМ, какие эмоции из‑за этого?

– Хотелось сыграть на молодежном чемпионате мира, но от нас ничего не зависит, поэтому играем там, где нам дают это делать, – сказал форвард «Стальных Лисов». 

2 комментария

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#31
Теперь на МЧМ скорее всего сыграет 2010 год рождения. Такое поколение крутое просираем….. 2003, 2004,2005 и 2006.
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