Владислав Третьяк: «Лимит полезен нашему хоккею. Менеджерам приходится искать своих – это лучше, чем комплектовать первую пятерку иностранцами из Европы и Америки»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк заявил о пользе лимита на легионеров в КХЛ.

В этом сезоне КХЛ лимит на легионеров был ужесточен – до трех легионеров. Ранее можно было заявлять пять иностранных игроков.

«Позитивные последствия принес совместный шаг ФХР и министерства спорта по ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.

На высшем профессиональном уровне появилось более 60 рабочих мест для русских игроков, и большинство из них заняли молодые спортсмены.

Они ярко заявляют о себе в текущем чемпионате, прогрессируют, выходят на новый уровень.

Благодаря тому, что иностранцев стало меньше, у наших ребят появляется больше игрового времени, больше возможностей поиграть в первом-втором звене, в большинстве.

Новый лимит полезен нашему хоккею.

В том числе и потому, что клубным менеджерам приходится искать своих, активнее заниматься селекцией, давать шанс выпускникам МХЛ, либо хоккеистам из ВХЛ.

Это лучше, чем комплектовать первую пятерку иностранцами из Европы и Америки», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

3 комментария

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Михаил Опякин
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сска. Что с натурализацией?
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Персональные данные Номер 67327384
Мы не пашем, не сеем, не строим,
мы гордимся лимитом полезным,
мы бумажные, важные люди,
мы и были, и есть мы, и будем.
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Энтони Ларкин 39-71-72
Торгаши у руля, что в России, что у нас в Украине. Золотую шайбу в каждый двор это не к нам. Лучше торговый центр через каждые 200 метров или магазин через 50. Гнилье кругом.
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