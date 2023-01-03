50-летний Ягр забил первый гол в сезоне в Чехии. Он провел 19 минут на льду в матче с «Пльзенем»

забросил первую шайбу в сезоне чемпионата Чехии.

50-летний нападающий и владелец « » отметился голом в игре регулярного чемпионата против « » (3:4).

Ягр отличился с передачи Томаша Плеканеца.

В этом матче Ягр нанес два броска по воротам и провел на льду 19 минут и 21 секунду (6:27 – в большинстве).

Чешский хоккеист записал на свой счет 6 (1+5) очков в 7 матчах сезона чемпионата Чехии.