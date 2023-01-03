50-летний Ягр забил первый гол в сезоне в Чехии. Он провел 19 минут на льду в матче с «Пльзенем»
Яромир Ягр забросил первую шайбу в сезоне чемпионата Чехии.
50-летний нападающий и владелец «Кладно» отметился голом в игре регулярного чемпионата против «Пльзеня» (3:4).
Ягр отличился с передачи Томаша Плеканеца.
В этом матче Ягр нанес два броска по воротам и провел на льду 19 минут и 21 секунду (6:27 – в большинстве).
Чешский хоккеист записал на свой счет 6 (1+5) очков в 7 матчах сезона чемпионата Чехии.
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