50-летний Ягр забил первый гол в сезоне в Чехии. Он провел 19 минут на льду в матче с «Пльзенем»

Теги Яромир Ягр НХЛ чемпионат Чехии КХЛ Пльзень Кладно Хоккей

Яромир Ягр забросил первую шайбу в сезоне чемпионата Чехии.

50-летний нападающий и владелец «Кладно» отметился голом в игре регулярного чемпионата против «Пльзеня» (3:4).

Ягр отличился с передачи Томаша Плеканеца.

В этом матче Ягр нанес два броска по воротам и провел на льду 19 минут и 21 секунду (6:27 – в большинстве).

Чешский хоккеист записал на свой счет 6 (1+5) очков в 7 матчах сезона чемпионата Чехии.

7 комментариев

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Товарищ Бразаускас
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Мог бы еще с Ови в НХЛ поспорить))) Да ладно, с каким Ови? Годам к 68 рекорд Гретцки (и Овечкина) побил бы.
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ОттоДракула
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Ответ Haman
Это многое говорит как о профессионализме Ягра, который даже в 50 лет работает над собой, так и о низком уровне местного чемпионата, где даже 50-летний ветеран может отгрузить.
Единичный случай. Крис Челиос в нхл до 48 лет играл.
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ni
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До 70-ти точно ещё поиграет. )
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Haman
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Это многое говорит как о профессионализме Ягра, который даже в 50 лет работает над собой, так и о низком уровне местного чемпионата, где даже 50-летний ветеран может отгрузить.
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bailen
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Просто уникальный мужик. 50 лет, набирает почти очко за игру, трахает молодых моделей, попивает чешское пивко. Не жизнь, а сказа.. Искренне желаю проводит так свои 50+ каждому )
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Фёдор Кузнецов
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Сейчас ещё в Авангарде вернётся Толчинского обгонять
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Remeslo Wood
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Срок годности вообще есть у него?) Легендарный Чех!
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