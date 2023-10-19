Гернат о Ягре: «Старался подловить его на силовой, но его вообще не сдвинуть. Врезаешься в него и сам падаешь»

Теги Локомотив Яромир Ягр чемпионат Чехии КХЛ Кладно Мартин Гернат Чемпионат.com Хоккей

Мартин Гернат рассказал об игре против нападающего Яромира Ягра.

«Против Ягра в Чехии довелось выходить, правда, всего один раз. Он играет, но не все матчи, и сам выбирает, когда выходить на лед.

Старался подловить его на силовой, но его же не сдвинуть. Вообще (смеется)! Врезаешься в него и сам падаешь. Он так же силен, как и раньше, один из самых мощных игроков в лиге.

Катание, конечно, уже не то, но никто и не ждет, что в 50 лет ты будешь кататься как в 28», – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

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2 комментария

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ришад
Овечкин положил его своё время)
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