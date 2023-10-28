Шашков о 3:6 от ЦСКА: «Такие матчи надо доводить до овертайма, хотя бы одно очко нужно забирать. Будем делать выводы»

Теги Сибирь ЦСКА КХЛ Николай Прохоркин Чемпионат.com Никита Шашков Хоккей

Никита Шашков высказался после матча против ЦСКА (3:6).

«Почему со второго периода сломалась игра? Мы просто допускали ошибки при выходе из зоны, и шайба не выходила. И они где-то нас запирали. У нас где-то защитники начинали уставать, ребята смены переигрывать. Такой скомканный получился второй период: где-то кто-то переиграл смену, не успел на следующую восстановиться.

Начали с позиции силы? Мы всегда хотим играть первым номером, атаковать. В первом периоде у нас это получалось, а во втором просто допускали ошибки на выходе, отдали инициативу. Потом было тяжелее ее назад забрать. Но все равно забрали и опять же допустили ошибку и пропустили четвертый гол.

Третья шайба зарядила команду? Конечно. Такие матчи надо доводить хотя бы до овертайма. Хотя бы одно очко в таком матче нужно забирать. Будем делать выводы.

Чувствовалось отсутствие капитана Прохоркина на поле? Да. Такой момент получился, что получил он три матча дисквалификации. Но у нас есть ребята, которые хотят играть. И чувствовалось, и хотелось его видеть, но так сложилась ситуация.

Насколько удивились, что дали три матча? Честно говоря, предполагали, что будет один, может, два. Но три… я лично не ожидал. Но комитет решил так», – сказал нападающий «Сибири» Никита Шашков.

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