Шашков о 3:6 от ЦСКА: «Такие матчи надо доводить до овертайма, хотя бы одно очко нужно забирать. Будем делать выводы»

Никита Шашков высказался после матча против ЦСКА (3:6).

«Почему со второго периода сломалась игра? Мы просто допускали ошибки при выходе из зоны, и шайба не выходила. И они где-то нас запирали. У нас где-то защитники начинали уставать, ребята смены переигрывать. Такой скомканный получился второй период: где-то кто-то переиграл смену, не успел на следующую восстановиться.

Начали с позиции силы? Мы всегда хотим играть первым номером, атаковать. В первом периоде у нас это получалось, а во втором просто допускали ошибки на выходе, отдали инициативу. Потом было тяжелее ее назад забрать. Но все равно забрали и опять же допустили ошибку и пропустили четвертый гол.

Третья шайба зарядила команду? Конечно. Такие матчи надо доводить хотя бы до овертайма. Хотя бы одно очко в таком матче нужно забирать. Будем делать выводы.

Чувствовалось отсутствие капитана на поле? Да. Такой момент получился, что получил он три матча дисквалификации. Но у нас есть ребята, которые хотят играть. И чувствовалось, и хотелось его видеть, но так сложилась ситуация.

Насколько удивились, что дали три матча? Честно говоря, предполагали, что будет один, может, два. Но три… я лично не ожидал. Но комитет решил так», – сказал нападающий « » .