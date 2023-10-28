Ватрано – 3-й игрок в истории «Анахайма», забивший в большинстве, меньшинстве и равных составах в одном матче
Фрэнк Ватрано сделал хет-трик в матче НХЛ против «Филадельфии» (7:4).
Теперь на счету нападающего «Анахайма» 9 (8+1) очков в 8 играх сезона.
Он забил 3 гола за игру во второй раз в нынешнем регулярном чемпионате.
В матче против «Филадельфии» Фрэнк Ватрано забил в большинстве, равных составах и меньшинстве, став третьим игроком в истории клуба, сделавшим это.
Ранее голы в большинстве, меньшинстве и равных составах в одном матче забивали Кори Перри (12 декабря 2010 года) и Пол Кария (10 января 1997 года).
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