Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона

Павел Минтюков отметился результативной передачей в матче с «Бостоном».

« » вырвал победу у «Брюинс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

19-летний россиянин выступил ассистентом при шайбе Троя Терри, позволившей «Дакс» перевести матч в овертайм.

В активе 4 (1+3) очка в 7 играх сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 19:40.

Сегодня Павел (21:04, 6:52 – в большинстве, «+1») применил 3 силовых приема, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.