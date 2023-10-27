Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона

Теги Бостон Анахайм НХЛ Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков отметился результативной передачей в матче с «Бостоном».

«Анахайм» вырвал победу у «Брюинс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

19-летний россиянин выступил ассистентом при шайбе Троя Терри, позволившей «Дакс» перевести матч в овертайм. 

В активе Минтюкова 4 (1+3) очка в 7 играх сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 19:40.

Сегодня Павел (21:04, 6:52 – в большинстве, «+1») применил 3 силовых приема, сделал 2 блока и допустил 1 потерю. 

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8 комментариев

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Кирилл Пахомов
Пока на топ10 колдера идет
+26
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Фёдор Кузнецов
Лучший бомбардир защитник команды сейчас
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Vasilyev
Идёт на показатели первых сезонов Проворова и Сергачева. В принципе, у нас регулярно начали появляться защитники уровня первой пары команды НХЛ. Радостно.
+20
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Mr.Duck
Всё так же продолжает выходить в первой бригаде большинства. Наверняка переедет во вторую, когда вернется Драйсдэйл, но вообще не удивлюсь, если всё останется как есть, и Джейми пропишут теперь во второй.
+14
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Maxim Shumov
Круто для дефа в таком возрасте
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Michael 1994
ждем 10 игру в нхл
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Кирилл Пахомов
Пока на топ10 колдера идет
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ceo
Справедливости ради, там Маршанд мастерски подставил клюшку, Терри простреливал на пятак ))
0
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