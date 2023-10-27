Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона
Павел Минтюков отметился результативной передачей в матче с «Бостоном».
«Анахайм» вырвал победу у «Брюинс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
19-летний россиянин выступил ассистентом при шайбе Троя Терри, позволившей «Дакс» перевести матч в овертайм.
В активе Минтюкова 4 (1+3) очка в 7 играх сезона при полезности «+2» и среднем времени на льду 19:40.
Сегодня Павел (21:04, 6:52 – в большинстве, «+1») применил 3 силовых приема, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.
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