«Бостон» завершил серию из 6 побед со старта сезона, уступив «Анахайму» (3:4 ОТ). «Брюинс» вели 3:1 к 59-й минуте

Теги Бостон Анахайм НХЛ Трой Терри Мэйсон Мактавиш Лео Карлссон Хоккей

«Бостон» завершил 6-матчевую серию побед со старта сезона.

«Брюинс» уступили «Анахайму» (3:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

При этом к 59-й минуте «Бостон» вел со счетом 3:1.

На 58:05 отличился 2-й номер драфта НХЛ-2023 Лео Карлссон, на 59:45 счет сравнял Трой Терри, а победную точку в овертайме поставил Мэйсон Мактавиш.

«Бостон» остался на 1-м месте в Восточной конференции с 13 очками в 7 играх.

16 комментариев

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Вячеслав Лобачев
Ответ Aleksey Dolmatov
Минтюков такими темпами может и до новичка сезона доиграться (постучим по дереву)
о,Гуф 😁
+32
-1
+31
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Mr.Duck
Возвратка за недавний матч в Анахайме. Там Утки по игре были лучше, но уступили - сегодня воздалось.
Минтюков ассист, Лакомб ассист, Карлссон 1+1, включая передачу в овертайме - очень приятно смотреть на развитие анахаймовской молодежи.
+28
0
+28
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Aleksey Dolmatov
Минтюков такими темпами может и до новичка сезона доиграться (постучим по дереву)
+26
-1
+25
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Quiet Space
Анахайму с Терри и Кэрриком осталось подписать Кевина Руни и можно брать АПЛ
+16
-1
+15
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tolgol1974
С такой молодежью Утки могут построить хорошую команду
+7
0
+7
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Dimash Balatayev
Бостон такие обидчивые. Всех звёзд дали своим и ни одной Анахаймовцам)))
+5
0
+5
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владимир 73
У Колорадо тоже первое поражение, в лиге остался только Вегас, не проигравший со старта сезона
+2
0
+2
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Коршунов-73
Так часто бывает после длинного выезда, ничего страшного, хотя конечно обидно. Все отскоки против нас) А звезд видать раздали за три минуты до конца основного времени, поторопились)
+2
0
+2
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Aleksandr
Ответ Dimash Balatayev
может)
Просто это Бостон, там чужим командам не рады никогда 😁
+1
0
+1
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Alexey Alexeev
Ответ tolgol1974
С такой молодежью Утки могут построить хорошую команду
Главное,чтобы новые контракты молодежи не придавали платёжку)
0
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Bartez1986
Ответ владимир 73
У Колорадо тоже первое поражение, в лиге остался только Вегас, не проигравший со старта сезона
это они просто со СКА пока не играли
+5
-5
0
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alex072
Ответ Dimash Balatayev
Бостон такие обидчивые. Всех звёзд дали своим и ни одной Анахаймовцам)))
Может там голосование заканчивается до 55 или 58 минуты)
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Dimash Balatayev
Ответ alex072
Может там голосование заканчивается до 55 или 58 минуты)
может)
0
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Dimash Balatayev
Ответ Quiet Space
Анахайму с Терри и Кэрриком осталось подписать Кевина Руни и можно брать АПЛ
)))
0
0
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