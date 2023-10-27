«Бостон» завершил серию из 6 побед со старта сезона, уступив «Анахайму» (3:4 ОТ). «Брюинс» вели 3:1 к 59-й минуте
«Бостон» завершил 6-матчевую серию побед со старта сезона.
«Брюинс» уступили «Анахайму» (3:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
При этом к 59-й минуте «Бостон» вел со счетом 3:1.
На 58:05 отличился 2-й номер драфта НХЛ-2023 Лео Карлссон, на 59:45 счет сравнял Трой Терри, а победную точку в овертайме поставил Мэйсон Мактавиш.
«Бостон» остался на 1-м месте в Восточной конференции с 13 очками в 7 играх.
Минтюков ассист, Лакомб ассист, Карлссон 1+1, включая передачу в овертайме - очень приятно смотреть на развитие анахаймовской молодежи.