«Бостон» завершил серию из 6 побед со старта сезона, уступив «Анахайму» (3:4 ОТ). «Брюинс» вели 3:1 к 59-й минуте

«Бостон» завершил 6-матчевую серию побед со старта сезона.

«Брюинс» уступили « » (3:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

При этом к 59-й минуте « » вел со счетом 3:1.

На 58:05 отличился 2-й номер драфта НХЛ-2023 Лео Карлссон, на 59:45 счет сравнял , а победную точку в овертайме поставил .

«Бостон» остался на 1-м месте в Восточной конференции с 13 очками в 7 играх.