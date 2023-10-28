Овечкин набрал 1632-е очко с учетом плей-офф и вышел на 4-е место среди вингеров в истории НХЛ
Александр Овечкин набрал 1632-е очко в НХЛ с учетом плей-офф.
Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б).
Теперь на его счету 1632 (896+736) очка в 1501 матче в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Александр Овечкин вышел на единоличное 4-е место в истории НХЛ среди крайних форвардов, обойдя Яри Курри (1631 очко).
3-е место занимает Марк Рекки (1680), 2-е – Горди Хоу (2010). Рекордсмен – Яромир Ягр (2122).
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