Овечкин набрал 1632-е очко с учетом плей-офф и вышел на 4-е место среди вингеров в истории НХЛ

Александр Овечкин набрал 1632-е очко в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б).

Теперь на его счету 1632 (896+736) очка в 1501 матче в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю вышел на единоличное 4-е место в истории среди крайних форвардов, обойдя Яри Курри (1631 очко).

3-е место занимает Марк Рекки (1680), 2-е – (2010). Рекордсмен – (2122).