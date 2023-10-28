Овечкин набрал 1632-е очко с учетом плей-офф и вышел на 4-е место среди вингеров в истории НХЛ

Теги Вашингтон Яромир Ягр Марк Рекки Александр Овечкин НХЛ Яри Курри Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин набрал 1632-е очко в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б).

Теперь на его счету 1632 (896+736) очка в 1501 матче в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю Александр Овечкин вышел на единоличное 4-е место в истории НХЛ среди крайних форвардов, обойдя Яри Курри (1631 очко).

3-е место занимает Марк Рекки (1680), 2-е – Горди Хоу (2010). Рекордсмен – Яромир Ягр (2122).

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1 комментарий

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marchellinos
Ягра и Хоу он точно не догонит.
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